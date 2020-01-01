Oyuncu Puanları: Gençlerbirliği 0-2 Trabzonspor

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi maçın yıldızı OPTA istatistikleriyle Nwakaeme seçildi.

Süper Lig'in 21. haftasında 'ne konuk olan , sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak zirve yürüyüşünü sürdürdü. Bordo-mavililer bu galibiyetle lider ile puanını eşitledi.

Maçtaki ilk gol 79. dakikada penaltıdan Jose Sosa'dan gelmişti. Nwakaeme 83. dakikada attığı golle Trabzonspor'un galibiyetini perçinleyen isim oldu. Maç boyu 4 şut atan Nijeryalı oyuncu, OPTA'dan 7.7 puan alarak maçın da yıldızı oldu.

İşte Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının OPTA istatistikleriyle belirlenen oyuncu puanları;

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