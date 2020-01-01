Süper Lig

Oyuncu Puanları: Gençlerbirliği 0-2 Trabzonspor

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Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi maçın yıldızı OPTA istatistikleriyle Nwakaeme seçildi.

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak zirve yürüyüşünü sürdürdü. Bordo-mavililer bu galibiyetle lider Sivasspor ile puanını eşitledi. 

Maçtaki ilk gol 79. dakikada penaltıdan Jose Sosa'dan gelmişti. Nwakaeme 83. dakikada attığı golle Trabzonspor'un galibiyetini perçinleyen isim oldu. Maç boyu 4 şut atan Nijeryalı oyuncu, OPTA'dan 7.7 puan alarak maçın da yıldızı oldu. 

İşte Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının OPTA istatistikleriyle belirlenen oyuncu puanları;

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    OYUNCU TAKIM PUAN
    Anthony Nwakaeme Trabzonspor 7,7
    Joao Pereira Trabzonspor 7,3
    Gaston Campi Trabzonspor 7,2
    Erdem Özgenç Gençlerbirliği 7,1
    Fabricio Baiano Gençlerbirliği 7,0
    Filip Novak Trabzonspor 6,8
    Hüseyin Türkmen Trabzonspor 6,7
    Jose Sosa Trabzonspor 6,6
    John Obi Mikel Trabzonspor 6,6
    Zago Toure Gençlerbirliği 6,3
    Badou Ndiaye Trabzonspor 6,2
    Guilherme Trabzonspor 6,2
    Flavio Ramos Gençlerbirliği 6,2
    Abdulkadir Parmak Trabzonspor 6,0
    Alexander Sörloth Trabzonspor 5,9
    Sefa Yılmaz Gençlerbirliği 5.8
    Kristoffer Nordfewldt Gençlerbirliği 5.8
    Daniel Candeias Gençlerbirliği 5.7
    Yasin Pehlivan Gençlerbirliği 5.5
    Halil Pehlivan Gençlerbirliği 5,5
    Stephane Sessegnon Gençlerbirliği 5,0
    Nadir Çiftçi Gençlerbirliği 4,5
    Ahmet Oğuz Gençlerbirliği ?
    Giovanni Sio Gençlerbirliği ?
    Majid Hosseini Trabzonspor ?
    Mats Seuntjens Gençlerbirliği ?
    Doğan Erdoğan Trabzonspor ?

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