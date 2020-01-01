Oyuncu Puanları: Gençlerbirliği 0-2 Trabzonspor
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AA
Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak zirve yürüyüşünü sürdürdü. Bordo-mavililer bu galibiyetle lider Sivasspor ile puanını eşitledi.
Maçtaki ilk gol 79. dakikada penaltıdan Jose Sosa'dan gelmişti. Nwakaeme 83. dakikada attığı golle Trabzonspor'un galibiyetini perçinleyen isim oldu. Maç boyu 4 şut atan Nijeryalı oyuncu, OPTA'dan 7.7 puan alarak maçın da yıldızı oldu.
İşte Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının OPTA istatistikleriyle belirlenen oyuncu puanları;
|OYUNCU
|TAKIM
|PUAN
|Anthony Nwakaeme
|Trabzonspor
|7,7
|Joao Pereira
|Trabzonspor
|7,3
|Gaston Campi
|Trabzonspor
|7,2
|Erdem Özgenç
|Gençlerbirliği
|7,1
|Fabricio Baiano
|Gençlerbirliği
|7,0
|Filip Novak
|Trabzonspor
|6,8
|Hüseyin Türkmen
|Trabzonspor
|6,7
|Jose Sosa
|Trabzonspor
|6,6
|John Obi Mikel
|Trabzonspor
|6,6
|Zago Toure
|Gençlerbirliği
|6,3
|Badou Ndiaye
|Trabzonspor
|6,2
|Guilherme
|Trabzonspor
|6,2
|Flavio Ramos
|Gençlerbirliği
|6,2
|Abdulkadir Parmak
|Trabzonspor
|6,0
|Alexander Sörloth
|Trabzonspor
|5,9
|Sefa Yılmaz
|Gençlerbirliği
|5.8
|Kristoffer Nordfewldt
|Gençlerbirliği
|5.8
|Daniel Candeias
|Gençlerbirliği
|5.7
|Yasin Pehlivan
|Gençlerbirliği
|5.5
|Halil Pehlivan
|Gençlerbirliği
|5,5
|Stephane Sessegnon
|Gençlerbirliği
|5,0
|Nadir Çiftçi
|Gençlerbirliği
|4,5
|Ahmet Oğuz
|Gençlerbirliği
|?
|Giovanni Sio
|Gençlerbirliği
|?
|Majid Hosseini
|Trabzonspor
|?
|Mats Seuntjens
|Gençlerbirliği
|?
|Doğan Erdoğan
|Trabzonspor
|?