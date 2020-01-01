Oyuncu Puanları: Galatasaray 1-0 Yeni Malatyaspor
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AA
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u tek golle geçerek zirve takibini sürdürdü.
Maça istekli başlayan konuk ekip ilk bölümlerde rakibine şans vermedi. İlk yarının ortalarından itibaren rakip kaleye daha fazla gitmeye başlayan Galatasaray ise devrenin son dakikalarında Adem Büyük'ün penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.
İkinci yarı iki takım da pozisyonlar buldu ancak karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray maçı tek golle kazanarak puanını 42'ye çıkardı.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
|OYUNCU
|TAKIM
|PUAN
|Karim Hafez
|Yeni Malatyaspor
|7.7
|Ömer Bayram
|Galatasaray
|7.5
|Fernando Muslera
|Galatasaray
|7.4
|Marcao
|Galatasaray
|7.3
|Mario Lemina
|Galatasaray
|7.2
|Jean Michael Seri
|Galatasaray
|7.0
|Ryan Donk
|Galatasaray
|6.5
|Martin Linnes
|Galatasaray
|6.5
|Adem Büyük
|Galatasaray
|6.5
|Issam Chebake
|Yeni Malatyaspor
|6.5
|Arturo Mina
|Yeni Malatyaspor
|6.4
|Mitchell Donald
|Yeni Malatyaspor
|6.2
|Teenage Hadebe
|Yeni Malatyaspor
|6.2
|Emre Akbaba
|Galatasaray
|6.1
|Şener Özbayraklı
|Galatasaray
|6.0
|Thievy Bifouma
|Yeni Malatyaspor
|6.0
|Sofiane Feghouli
|Galatasaray
|5.9
|Fabien Farnolle
|Yeni Malatyaspor
|5.7
|Umut Bulut
|Yeni Malatyaspor
|5.7
|Remi Walter
|Yeni Malatyaspor
|5.5
|Gökhan Töre
|Yeni Malatyaspor
|5.5
|Afriyie Acquah
|Yeni Malatyaspor
|5.4
|Vidar Kjartansson
|Yeni Malatyaspor
|5.4
|Henry Onyekuru
|Galatasaray
|5.3
|Robin Yalçın
|Yeni Malatyaspor
|4.7
|Radamel Falcao
|Galatasaray
|?
|Ahmet Çalık
|Galatasaray
|?
|Erkan Kaş
|Yeni Malatyaspor
|?