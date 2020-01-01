Süper Lig

Oyuncu Puanları: Galatasaray 1-0 Yeni Malatyaspor

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İşte OPTA verilerine göre Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u tek golle geçerek zirve takibini sürdürdü.

Maça istekli başlayan konuk ekip ilk bölümlerde rakibine şans vermedi. İlk yarının ortalarından itibaren rakip kaleye daha fazla gitmeye başlayan Galatasaray ise devrenin son dakikalarında Adem Büyük'ün penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.

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İkinci yarı iki takım da pozisyonlar buldu ancak karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray maçı tek golle kazanarak puanını 42'ye çıkardı.

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    OPTA verilerine göre  karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

    OYUNCU TAKIM PUAN
    Karim Hafez Yeni Malatyaspor 7.7
    Ömer Bayram Galatasaray 7.5
    Fernando Muslera Galatasaray 7.4
    Marcao Galatasaray 7.3
    Mario Lemina Galatasaray 7.2
    Jean Michael Seri Galatasaray 7.0
    Ryan Donk Galatasaray 6.5
    Martin Linnes Galatasaray 6.5
    Adem Büyük Galatasaray 6.5
    Issam Chebake Yeni Malatyaspor 6.5
    Arturo Mina Yeni Malatyaspor 6.4
    Mitchell Donald Yeni Malatyaspor 6.2
    Teenage Hadebe Yeni Malatyaspor 6.2
    Emre Akbaba Galatasaray 6.1
    Şener Özbayraklı Galatasaray 6.0
    Thievy Bifouma Yeni Malatyaspor 6.0
    Sofiane Feghouli Galatasaray 5.9
    Fabien Farnolle  Yeni Malatyaspor 5.7
    Umut Bulut Yeni Malatyaspor 5.7
    Remi Walter Yeni Malatyaspor 5.5
    Gökhan Töre Yeni Malatyaspor 5.5
    Afriyie Acquah Yeni Malatyaspor 5.4
    Vidar Kjartansson Yeni Malatyaspor 5.4
    Henry Onyekuru Galatasaray 5.3
    Robin Yalçın Yeni Malatyaspor 4.7
    Radamel Falcao Galatasaray ?
    Ahmet Çalık Galatasaray ?
    Erkan Kaş Yeni Malatyaspor ?

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