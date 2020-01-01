Oyuncu Puanları: Galatasaray 1-0 Yeni Malatyaspor

İşte OPTA verilerine göre Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

, Süper Lig'in 22. haftasında 'u tek golle geçerek zirve takibini sürdürdü.

Maça istekli başlayan konuk ekip ilk bölümlerde rakibine şans vermedi. İlk yarının ortalarından itibaren rakip kaleye daha fazla gitmeye başlayan Galatasaray ise devrenin son dakikalarında Adem Büyük'ün penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.

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İkinci yarı iki takım da pozisyonlar buldu ancak karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray maçı tek golle kazanarak puanını 42'ye çıkardı.

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OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle: