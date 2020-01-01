Oyuncu Puanları: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
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AA
Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Sarı lacivertli ekip 21. dakikada Max Kruse'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk ekip 40. dakikada Ryan Donk'la eşitliği sağladı. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 80. dakikada penaltıdan Radamel Falcao ve 90+7. dakikada Henry Onyekuru kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 45'e yükseltirken, Fenerbahçe 38 puanda kaldı.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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FENERBAHÇE
|OYUNCU
|PUAN
|Nabil Dirar
|5,6
|Ozan Tufan
|5,6
|Vedat Muriqi
|5,5
|Max Kruse
|5,4
|Tolgay Arslan
|5,2
|Deniz Türüç
|5,1
|Tolga Ciğerci
|4,9
|Hasan Ali Kaldırım
|4,7
|Serdar Aziz
|4,6
|Altay Bayındır
|4,6
|Mauricio Isla
|4,3
|Jailson
|3,1
|Mehmet Ekici
|?
|Mevlüt Erdinç
|?
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GALATASARAY
|OYUNCU
|PUAN
|Ryan Donk
|7,3
|Jean Michael Seri
|7,2
|Henry Onyekuru
|7,1
|Fernando Muslera
|6,2
|Mariano
|6,1
|Ömer Bayram
|5,8
|Younes Belhanda
|5,7
|Marcelo Saracchi
|5,7
|Sofiane Feghouli
|5,4
|Radamel Falcao
|5,4
|Marcao
|4,4
|Emre Akbaba
|?
|Adem Büyük
|?
|Ahmet Çalık
|?