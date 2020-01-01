Süper Lig

Oyuncu Puanları: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

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İşte OPTA verilerine göre Fenerbahçe - Galatasaray maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Sarı lacivertli ekip 21. dakikada Max Kruse'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk ekip 40. dakikada Ryan Donk'la eşitliği sağladı. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 80. dakikada penaltıdan Radamel Falcao ve 90+7. dakikada Henry Onyekuru kaydetti.

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Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 45'e yükseltirken, Fenerbahçe 38 puanda kaldı.

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    OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

    FENERBAHÇE
    OYUNCU PUAN
    Nabil Dirar 5,6
    Ozan Tufan 5,6
    Vedat Muriqi 5,5
    Max Kruse 5,4
    Tolgay Arslan 5,2
    Deniz Türüç 5,1
    Tolga Ciğerci 4,9
    Hasan Ali Kaldırım 4,7
    Serdar Aziz 4,6
    Altay Bayındır 4,6
    Mauricio Isla 4,3
    Jailson 3,1
    Mehmet Ekici ?
    Mevlüt Erdinç ?

    GALATASARAY
    OYUNCU PUAN
    Ryan Donk 7,3
    Jean Michael Seri 7,2
    Henry Onyekuru 7,1
    Fernando Muslera 6,2
    Mariano 6,1
    Ömer Bayram 5,8
    Younes Belhanda 5,7
    Marcelo Saracchi 5,7
    Sofiane Feghouli 5,4
    Radamel Falcao 5,4
    Marcao 4,4
    Emre Akbaba ?
    Adem Büyük ?
    Ahmet Çalık ?

     

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