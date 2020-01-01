Oyuncu Puanları: Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor

İşte OPTA verilerine göre Fenerbahçe - Alanyaspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarında Aytemiz 'u ağırlayan , rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertli ekip ligdeki üst üste ikinci maçında da puan kaybı yaşarken, Aytemiz Alanyaspor'un ise ligdeki beş maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'un golünü 29. dakikada penaltıdan Papiss Cisse kaydetti. Senegalli golcü, 61. dakikada bir penaltı atışından ise yararlanamadı.

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Fenerbahçe'ye beraberliğe getiren gol ise 53. dakikadaki penaltı atışını gole çeviren Max Kruse'den geldi.

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Bu sonucun ardından Fenrebahçe haftayı 38, Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanla tamamladı.

OPTA , karşılaşmada forma giyen oyuncuların performanslarını değerlendirdi.