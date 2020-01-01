Süper Lig

Oyuncu Puanları: Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor

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İşte OPTA verilerine göre Fenerbahçe - Alanyaspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. 

Sarı-lacivertli ekip ligdeki üst üste ikinci maçında da puan kaybı yaşarken, Aytemiz Alanyaspor'un ise ligdeki beş maçlık galibiyet serisi sona erdi. 

Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'un golünü 29. dakikada penaltıdan Papiss Cisse kaydetti. Senegalli golcü, 61. dakikada bir penaltı atışından ise yararlanamadı. 

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    Fenerbahçe'ye beraberliğe getiren gol ise 53. dakikadaki penaltı atışını gole çeviren Max Kruse'den geldi. 

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    Bu sonucun ardından Fenrebahçe haftayı 38, Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanla tamamladı. 

    OPTA , karşılaşmada forma giyen oyuncuların performanslarını değerlendirdi.

    OYUNCU TAKIM PUAN
    Mauricio Isla Fenerbahçe 7,4
    Fabrice N'Sakala Alanyaspor 6,9
    Luiz Gustavo Fenerbahçe 6,9
    Deniz Türüç Fenerbahçe 6,8
    Serdar Aziz Fenerbahçe 6,8
    Steven Caulker Alanyaspor 6,6
    Max Kruse Fenerbahçe 6,6
    Nabil Dirar Fenerbahçe 6,4
    Garry Rodrigues Fenerbahçe 6,4
    Salih Uçan Alanyaspor 6,2
    Welinton Alanyaspor 6,2
    Onur Bulut Alanyaspor 6,1
    Jose Marafona Alanyaspor 6,0
    Mustafa Pektemek Alanyaspor 5,9
    Tolga Ciğerci Fenerbahçe 5,7
    Efecan Karaca Alanyaspor 5,6
    Ceyhun Gülselam Alanyaspor 5,6
    Djalma Campos Alanyaspor 5,6
    Altay Bayındır Fenerbahçe 5,5
    Papiss Cisse Alanyaspor 5,4
    Ozan Tufan Fenerbahçe 5,0
    Manolis Siopis Alanyaspor 5,0
    Anastasios Bakasetas Alanyaspor 4,8
    Vedat Muriqi Fenerbahçe 4,0
    Jailson Fenerbahçe 2,7
    Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe ?
    Mevlüt Erdinç Fenerbahçe ?
    Musa Çağıran Alanyaspor ?

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