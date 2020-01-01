Oyuncu Puanları: Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor
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AA
Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertli ekip ligdeki üst üste ikinci maçında da puan kaybı yaşarken, Aytemiz Alanyaspor'un ise ligdeki beş maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'un golünü 29. dakikada penaltıdan Papiss Cisse kaydetti. Senegalli golcü, 61. dakikada bir penaltı atışından ise yararlanamadı.
Fenerbahçe'ye beraberliğe getiren gol ise 53. dakikadaki penaltı atışını gole çeviren Max Kruse'den geldi.
Bu sonucun ardından Fenrebahçe haftayı 38, Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanla tamamladı.
OPTA , karşılaşmada forma giyen oyuncuların performanslarını değerlendirdi.
|OYUNCU
|TAKIM
|PUAN
|Mauricio Isla
|Fenerbahçe
|7,4
|Fabrice N'Sakala
|Alanyaspor
|6,9
|Luiz Gustavo
|Fenerbahçe
|6,9
|Deniz Türüç
|Fenerbahçe
|6,8
|Serdar Aziz
|Fenerbahçe
|6,8
|Steven Caulker
|Alanyaspor
|6,6
|Max Kruse
|Fenerbahçe
|6,6
|Nabil Dirar
|Fenerbahçe
|6,4
|Garry Rodrigues
|Fenerbahçe
|6,4
|Salih Uçan
|Alanyaspor
|6,2
|Welinton
|Alanyaspor
|6,2
|Onur Bulut
|Alanyaspor
|6,1
|Jose Marafona
|Alanyaspor
|6,0
|Mustafa Pektemek
|Alanyaspor
|5,9
|Tolga Ciğerci
|Fenerbahçe
|5,7
|Efecan Karaca
|Alanyaspor
|5,6
|Ceyhun Gülselam
|Alanyaspor
|5,6
|Djalma Campos
|Alanyaspor
|5,6
|Altay Bayındır
|Fenerbahçe
|5,5
|Papiss Cisse
|Alanyaspor
|5,4
|Ozan Tufan
|Fenerbahçe
|5,0
|Manolis Siopis
|Alanyaspor
|5,0
|Anastasios Bakasetas
|Alanyaspor
|4,8
|Vedat Muriqi
|Fenerbahçe
|4,0
|Jailson
|Fenerbahçe
|2,7
|Ferdi Kadıoğlu
|Fenerbahçe
|?
|Mevlüt Erdinç
|Fenerbahçe
|?
|Musa Çağıran
|Alanyaspor
|?