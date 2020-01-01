Oyuncu Puanları: Denizlispor 0-0 Trabzonspor

İşte OPTA verilerine göre Denizlispor - Trabzonspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmalarında Yukatel 'un konuğu olan , rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından bordo-mavili ekip yeni teknik direktörü Eddie Newton yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçında da puan kaybı yaşadı.

Haberin devamı aşağıda

Düşük tempoda oynanan maçta iki takım da pozisyon üretme konusunda güçlük çekerken, Yukatel Denizlispor, 64. dakikada oyuna dahil olan Hadi Sacko'nun 68. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasıyla mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.

Daha fazla takım

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

DENİZLİSPOR OYUNCU PUAN Ismail Aissati 7,3 Tiago Lopes 7,2 Costel Pantilimon 7,0 Mustafa Yumlu 6.8 Oğuz Yılmaz 6,8 Radoslaw Murawski 6,2 Muris Mesanovic 5,8 Marvin Bakalorz 5,6 Hadi Sacko 5,2 Hadi Sacko 5,2 Angelo Sagal 5,2 Recep Niyaz 5,0 Zakarya Bergdich 5,0 Hugo Rodallega 4,0 Fabiano ? Özgür Çek ?