Oyuncu Puanları: Denizlispor 0-0 Trabzonspor
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AA
Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmalarında Yukatel Denizlispor'un konuğu olan Trabzonspor, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından bordo-mavili ekip yeni teknik direktörü Eddie Newton yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçında da puan kaybı yaşadı.
Düşük tempoda oynanan maçta iki takım da pozisyon üretme konusunda güçlük çekerken, Yukatel Denizlispor, 64. dakikada oyuna dahil olan Hadi Sacko'nun 68. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasıyla mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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DENİZLİSPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Ismail Aissati
|7,3
|Tiago Lopes
|7,2
|Costel Pantilimon
|7,0
|Mustafa Yumlu
|6.8
|Oğuz Yılmaz
|6,8
|Radoslaw Murawski
|6,2
|Muris Mesanovic
|5,8
|Marvin Bakalorz
|5,6
|Hadi Sacko
|5,2
|Hadi Sacko
|5,2
|Angelo Sagal
|5,2
|Recep Niyaz
|5,0
|Zakarya Bergdich
|5,0
|Hugo Rodallega
|4,0
|Fabiano
|?
|Özgür Çek
|?
|
TRABZONSPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Edgar Ie
|6,7
|Abdülkadir Ömür
|6,6
|Abdulkadir Parmak
|6,4
|Hüseyin Türkmen
|6,3
|Uğurcan Çakır
|6,2
|Serkan Asan
|5,9
|Gaston Campi
|5,9
|Anthony Nwakaeme
|5,9
|Benik Afobe
|5,2
|Lewis Baker
|5,1
|Abdurrahim Dursun
|4,8
|Sefa Kınalı
|?
|Guilherme
|?
|Ahmet Canbaz
|?