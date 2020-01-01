Süper Lig

Oyuncu Puanları: Beşiktaş 3-0 Gaziantep FK

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İşte OPTA verilerine göre Beşiktaş - Gaziantep FK maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarında Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-0'lık skorla devirdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı üst üste iki maçı da kazanarak moral buldu.

Karşılaşmada siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 70. dakikada Kevin-Prince Boateng ve 90+5. dakikada Jeremain Lens kaydetti.

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    Beşiktaş bu galibiyetle 36 puana yükselirken, Gaziantep FK ise 27 puanda kaldı.

    OPTA , karşılaşmada forma giyen oyuncuların performanslarını değerlendirdi.

    OYUNCU TAKIM PUAN
    Kevin-Prince Boateng Beşiktaş 8,0
    Jeremain Lens Beşiktaş 7,4
    Victor Ruiz Beşiktaş 7,2
    Caner Erkin Beşiktaş 7,0
    Mohamed Elneny Beşiktaş 6,8
    Atiba Hutchinson Beşiktaş 6,8
    Abdoulay Diaby Beşiktaş 6,8
    Domagoj Vida Beşiktaş 6,7
    Kevin N'Koudou Beşiktaş 6,5
    Adem Ljajic Beşiktaş 6,5
    Loris Karius Beşiktaş 6,4
    Souleymane Diarra Gaziantep FK 6,2
    Patrick Twumasi Gaziantep FK 6,1
    Jean-Armel Kana-Biyik Gaziantep FK 6,0
    Olarenwaju Kayode Gaziantep FK 5,8
    Andre Sousa Gaziantep FK 5,6
    Alexandru Maxim Gaziantep FK 5,5
    Junior Morais Gaziantep FK 5,5
    Alin Tosca Gaziantep FK 5,4
    Gökhan Gönül Beşiktaş 5,4
    Pawel Olkowski Gaziantep FK 5,4
    Oğuz Ceylan Gaziantep FK 5,3
    Günay Güvenç Gaziantep FK 5,0
    Muhammet Demir Gaziantep FK 5,0
    Burak Yılmaz Beşiktaş 4,4
    Güray Vural Gaziantep FK 4,3
    Umut Nayir Beşiktaş ?
    Kenan Özer Gaziantep FK ?

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