Oyuncu Puanları: Beşiktaş 3-0 Gaziantep FK

İşte OPTA verilerine göre Beşiktaş - Gaziantep FK maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarında Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-0'lık skorla devirdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı üst üste iki maçı da kazanarak moral buldu.

Karşılaşmada siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 70. dakikada Kevin-Prince Boateng ve 90+5. dakikada Jeremain Lens kaydetti.

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Beşiktaş bu galibiyetle 36 puana yükselirken, Gaziantep FK ise 27 puanda kaldı.

OPTA , karşılaşmada forma giyen oyuncuların performanslarını değerlendirdi.