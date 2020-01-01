Oyuncu Puanları: Beşiktaş 3-0 Gaziantep FK
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AA
Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarında Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-0'lık skorla devirdi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı üst üste iki maçı da kazanarak moral buldu.
Karşılaşmada siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 70. dakikada Kevin-Prince Boateng ve 90+5. dakikada Jeremain Lens kaydetti.
Beşiktaş bu galibiyetle 36 puana yükselirken, Gaziantep FK ise 27 puanda kaldı.
OPTA , karşılaşmada forma giyen oyuncuların performanslarını değerlendirdi.
|OYUNCU
|TAKIM
|PUAN
|Kevin-Prince Boateng
|Beşiktaş
|8,0
|Jeremain Lens
|Beşiktaş
|7,4
|Victor Ruiz
|Beşiktaş
|7,2
|Caner Erkin
|Beşiktaş
|7,0
|Mohamed Elneny
|Beşiktaş
|6,8
|Atiba Hutchinson
|Beşiktaş
|6,8
|Abdoulay Diaby
|Beşiktaş
|6,8
|Domagoj Vida
|Beşiktaş
|6,7
|Kevin N'Koudou
|Beşiktaş
|6,5
|Adem Ljajic
|Beşiktaş
|6,5
|Loris Karius
|Beşiktaş
|6,4
|Souleymane Diarra
|Gaziantep FK
|6,2
|Patrick Twumasi
|Gaziantep FK
|6,1
|Jean-Armel Kana-Biyik
|Gaziantep FK
|6,0
|Olarenwaju Kayode
|Gaziantep FK
|5,8
|Andre Sousa
|Gaziantep FK
|5,6
|Alexandru Maxim
|Gaziantep FK
|5,5
|Junior Morais
|Gaziantep FK
|5,5
|Alin Tosca
|Gaziantep FK
|5,4
|Gökhan Gönül
|Beşiktaş
|5,4
|Pawel Olkowski
|Gaziantep FK
|5,4
|Oğuz Ceylan
|Gaziantep FK
|5,3
|Günay Güvenç
|Gaziantep FK
|5,0
|Muhammet Demir
|Gaziantep FK
|5,0
|Burak Yılmaz
|Beşiktaş
|4,4
|Güray Vural
|Gaziantep FK
|4,3
|Umut Nayir
|Beşiktaş
|?
|Kenan Özer
|Gaziantep FK
|?