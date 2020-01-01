Oyuncu Puanları: Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
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AA
Süper Lig'in 23. haftasındaki dev maçta Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.
Konuk ekip Alexander Sörloth'la öne geçerken, Beşiktaş ikinci yarıda Kevin-Prince Boateng ve Domagoj Vida'yla cevap verdi. Bordo mavili ekibin golcüsü Sörloth duraklama dakikalarında bulduğu golle takımına 1 puanı kazandırdı.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
|OYUNCU
|TAKIM
|PUAN
|Alexander Sörloth
|Trabzonspor
|8.8
|Gökhan Gönül
|Beşiktaş
|8.3
|Uğurcan Çakır
|Trabzonspor
|7.6
|Kevin-Prince Boateng
|Beşiktaş
|7.5
|Domagoj Vida
|Beşiktaş
|7.2
|Caner Erkin
|Beşiktaş
|7.1
|Badou Ndiaye
|Trabzonspor
|6.5
|Caleb Ekuban
|Trabzonspor
|6.3
|Victor Ruiz
|Beşiktaş
|6.3
|Abdoulaye Diaby
|Beşiktaş
|6.1
|Kevin N'Koudou
|Beşiktaş
|6.0
|Mohamed Elneny
|Beşiktaş
|5.8
|Atiba Hutchinson
|Beşiktaş
|5.8
|Doğan Erdoğan
|Trabzonspor
|5.2
|Daniel Sturridge
|Trabzonspor
|5.1
|Jeremain Lens
|Beşiktaş
|5.1
|Burak Yılmaz
|Beşiktaş
|5.0
|Jose Sosa
|Trabzonspor
|4.8
|Guilherme
|Trabzonspor
|4.8
|Kamil Ahmet Çörekçi
|Trabzonspor
|4.7
|Loris Karius
|Beşiktaş
|4.6
|Manuel Da Costa
|Trabzonspor
|4.4
|Joao Pereira
|Trabzonspor
|4.3
|Filip Novak
|Trabzonspor
|4.3
|Gaston Campi
|Trabzonspor
|4.0
|Tyler Boyd
|Beşiktaş
|?
|Bilal Başacıkoğlu
|Trabzonspor
|?
|Necip Uysal
|Beşiktaş
|?