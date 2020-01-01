Süper Lig

Oyuncu Puanları: Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

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İşte OPTA verilerine göre Beşiktaş - Trabzonspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev maçta Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

Konuk ekip Alexander Sörloth'la öne geçerken, Beşiktaş ikinci yarıda Kevin-Prince Boateng ve Domagoj Vida'yla cevap verdi. Bordo mavili ekibin golcüsü Sörloth duraklama dakikalarında bulduğu golle takımına 1 puanı kazandırdı.

OPTA verilerine göre  karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    OYUNCU TAKIM PUAN
    Alexander Sörloth Trabzonspor 8.8
    Gökhan Gönül Beşiktaş 8.3
    Uğurcan Çakır Trabzonspor 7.6
    Kevin-Prince Boateng Beşiktaş 7.5
    Domagoj Vida Beşiktaş 7.2
    Caner Erkin Beşiktaş 7.1
    Badou Ndiaye Trabzonspor 6.5
    Caleb Ekuban Trabzonspor 6.3
    Victor Ruiz Beşiktaş 6.3
    Abdoulaye Diaby Beşiktaş 6.1
    Kevin N'Koudou Beşiktaş 6.0
    Mohamed Elneny Beşiktaş 5.8
    Atiba Hutchinson Beşiktaş 5.8
    Doğan Erdoğan Trabzonspor 5.2
    Daniel Sturridge Trabzonspor 5.1
    Jeremain Lens Beşiktaş 5.1
    Burak Yılmaz Beşiktaş 5.0
    Jose Sosa Trabzonspor 4.8
    Guilherme Trabzonspor 4.8
    Kamil Ahmet Çörekçi Trabzonspor 4.7
    Loris Karius Beşiktaş 4.6
    Manuel Da Costa Trabzonspor 4.4
    Joao Pereira Trabzonspor 4.3
    Filip Novak Trabzonspor 4.3
    Gaston Campi Trabzonspor 4.0
    Tyler Boyd Beşiktaş ?
    Bilal Başacıkoğlu Trabzonspor ?
    Necip Uysal Beşiktaş ?

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