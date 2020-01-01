Oyuncu Puanları: Başakşehir 0-2 Galatasaray
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AA
Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmalarında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
Bu sonuçla ikide iki yapan Galatasaray, Başakşehir deplasmanında 2015'ten bu yana ilk galibiyetini aldı. İç sahadaki 16 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Medipol Başakşehir ise ligdeki ikinci maçında da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Radamel Falcao (pen.) ve 76. dakikada Younes Belhanda kaydetti.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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BAŞAKŞEHİR
|OYUNCU
|PUAN
|Mahmut Tekdemir
|6,6
|Enzo Crivelli
|6,1
|Berkay Özcan
|6,0
|Mert Günok
|5,9
|Martin Skrtel
|5,9
|İrfan Can Kahveci
|5,9
|Demba Ba
|5,8
|Blingoli Mbombo
|5,8
|Junior Caicara
|5,7
|Hasan Ali Kaldırım
|5,6
|Alexandru Epureanu
|5,5
|Edin Visca
|5,4
|Daniel Aleksic
|5,1
|Frederik Gulbrandsen
|?
|Kerim Frei
|?
|Mehmet Topal
|?
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GALATASARAY
|OYUNCU
|PUAN
|Fatih Öztürk
|8,1
|Younes Belhanda
|8,0
|Ryan Babel
|6,7
|Marcao
|6,6
|Arda Turan
|6,3
|Taylan Antalyalı
|6,2
|Martin Linnes
|6,1
|Mbaye Diagne
|6,1
|Marcelo Saracchi
|6,0
|Oghenekaro Etebo
|5,7
|Radamel Falcao
|5,6
|Omar Elabdellaoui
|5,6
|Emre Kılınç
|5,5
|Sofiane Feghouli
|5,3
|Ömer Bayram
|?