Oyuncu Puanları: Ankaragücü 2-1 Fenerbahçe

İşte OPTA verilerine göre Ankaragücü - Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü sahasında 'yi konuk etti.

Fenerbahçe karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren topa sahip olmayı başarsa da pozisyona girmekte zorlandı. Ankaragücü ise rakibini hızlı hücumlarda dengesiz yakalayarak gol aradı.

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Ev sahibi ekip 13. dakikada Lobzhanidze ile öne geçerken 75. dakikada Gerson Rodrigues farkı ikiye çıkardı. Serdar Aziz, 90+6. dakikada farkı bire indirse de karşılaşma Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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OPTA, karşılaşmada forma giyen oyuncuların performanslarını değerlendirdi.