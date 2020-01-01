Süper Lig

Oyuncu Puanları: Ankaragücü 2-1 Fenerbahçe

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İşte OPTA verilerine göre Ankaragücü - Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Fenerbahçe karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren topa sahip olmayı başarsa da pozisyona girmekte zorlandı. Ankaragücü ise rakibini hızlı hücumlarda dengesiz yakalayarak gol aradı.

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Ev sahibi ekip 13. dakikada Lobzhanidze ile öne geçerken 75. dakikada Gerson Rodrigues farkı ikiye çıkardı. Serdar Aziz, 90+6. dakikada farkı bire indirse de karşılaşma Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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    OPTA, karşılaşmada forma giyen oyuncuların performanslarını değerlendirdi.

    OYUNCU TAKIM PUAN
    Saba Lobzhanidze Ankaragücü 8.3
    Konrad Michalak Ankaragücü 7.8
    Max Kruse Fenerbahçe 7.7
    Ricardo Friedrich Ankaragücü 7.7
    Gerson Rodrigues Ankaragücü 7.6
    Serdar Aziz Fenerbahçe 6.8
    Deniz Türüç Fenerbahçe 6.6
    Ante Kulusic Ankaragücü 6.5
    Nabil Dirar Fenerbahçe 6.4
    Ozan Tufan Fenerbahçe 6.4
    Mauricio Isla Fenerbahçe 6.2
    Alihan Kubalas Ankaragücü 6.1
    Luiz Gustavo Fenerbahçe 6.1
    Atila Turan Ankaragücü 6.0
    Tiago Pinto Ankaragücü 6.0
    Stelios Kitsiou Ankaragücü 6.0
    İlhan Parlak Ankaragücü 5,9
    Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe 5.9
    Mevlüt Erdinç Fenerbahçe 5.9
    Daniel Lukasik Ankaragücü 5.6
    Tolga Ciğerci Fenerbahçe 5.5
    Vedat Muriqi Fenerbahçe 5.5
    Ricardo Faty Ankaragücü 5.4
    Sedat Ağçay Ankaragücü 5.1
    Jailson Fenerbahçe 5.0
    Altay Bayındır Fenerbahçe 4.3
    Michal Pazdan Ankaragücü ?
    Emre Belözoğlu Fenerbahçe ?

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