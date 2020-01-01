Oyuncu Puanları: Ankaragücü 2-1 Fenerbahçe
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AA
Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Fenerbahçe karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren topa sahip olmayı başarsa da pozisyona girmekte zorlandı. Ankaragücü ise rakibini hızlı hücumlarda dengesiz yakalayarak gol aradı.
Ev sahibi ekip 13. dakikada Lobzhanidze ile öne geçerken 75. dakikada Gerson Rodrigues farkı ikiye çıkardı. Serdar Aziz, 90+6. dakikada farkı bire indirse de karşılaşma Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
OPTA, karşılaşmada forma giyen oyuncuların performanslarını değerlendirdi.
|OYUNCU
|TAKIM
|PUAN
|Saba Lobzhanidze
|Ankaragücü
|8.3
|Konrad Michalak
|Ankaragücü
|7.8
|Max Kruse
|Fenerbahçe
|7.7
|Ricardo Friedrich
|Ankaragücü
|7.7
|Gerson Rodrigues
|Ankaragücü
|7.6
|Serdar Aziz
|Fenerbahçe
|6.8
|Deniz Türüç
|Fenerbahçe
|6.6
|Ante Kulusic
|Ankaragücü
|6.5
|Nabil Dirar
|Fenerbahçe
|6.4
|Ozan Tufan
|Fenerbahçe
|6.4
|Mauricio Isla
|Fenerbahçe
|6.2
|Alihan Kubalas
|Ankaragücü
|6.1
|Luiz Gustavo
|Fenerbahçe
|6.1
|Atila Turan
|Ankaragücü
|6.0
|Tiago Pinto
|Ankaragücü
|6.0
|Stelios Kitsiou
|Ankaragücü
|6.0
|İlhan Parlak
|Ankaragücü
|5,9
|Ferdi Kadıoğlu
|Fenerbahçe
|5.9
|Mevlüt Erdinç
|Fenerbahçe
|5.9
|Daniel Lukasik
|Ankaragücü
|5.6
|Tolga Ciğerci
|Fenerbahçe
|5.5
|Vedat Muriqi
|Fenerbahçe
|5.5
|Ricardo Faty
|Ankaragücü
|5.4
|Sedat Ağçay
|Ankaragücü
|5.1
|Jailson
|Fenerbahçe
|5.0
|Altay Bayındır
|Fenerbahçe
|4.3
|Michal Pazdan
|Ankaragücü
|?
|Emre Belözoğlu
|Fenerbahçe
|?