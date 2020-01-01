Süper Lig

Oyuncu Puanları: Alanyaspor 1-2 Beşiktaş

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İşte OPTA verilerine göre Alanyaspor - Beşiktaş maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 yenerek üst sıralara tutunma adına önemli bir galibiyet aldı.

Düşük bir tempoda başlayan maçta gol perdesini açan taraf ev sahibi ekip olurken 37. dakikada Junior Fernandes takımı öne geçirdi. İlk yarıyı geride kapatan siyah beyazlılar mücadelenin 70. dakikasında Burak Yılmaz ile skora dengeyi getirdi. Maçın son bölümlerine girilirken Beşiktaş penaltı kazandı ve 87. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 

OPTA verilerine göre  karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    OYUNCU TAKIM PUAN
    Mohamed Elneny Beşiktaş 7.4
    Onur Bulut Alanyaspor 7.3
    Burak Yılmaz  Beşiktaş 7.2
    Victor Ruiz Beşiktaş 7.0
    Junior Fernandes Alanyaspor 6.8
    Domagoj Vida Beşiktaş 6.4
    Georges-Kevin N'Koudou Beşiktaş 6.4
    Fabrice N'Sakala Alanyaspor 6.3
    Atiba Hutchinson Beşiktaş 6.3
    Caner Erkin Beşiktaş 6.3
    Gökhan Gönün Beşiktaş 6.2
    Manolis Siopis Alanyaspor 6.2
    Efecan Karaca Alanyaspor 5.9
    Ceyhun Gülselam Alanyaspor 5.9
    Kevin Prince Boateng Beşiktaş 5.9
    Salih Uçan Alanyaspor 5.6
    Tyler Boyd Beşiktaş 5.5
    Loris Karius Beşiktaş 5.4
    Jeremain Lens Beşiktaş 5.1
    Marafona Alanyaspor 5.1
    Anastasios Bakasetas Alanyaspor 5.1
    Welinton Alanyaspor 5.1
    Papiss Cisse Alanyaspor 4.8
    Steven Caulker Alanyaspor 4.2
    Mustafa Pektemek Alanyaspor ?
    Yacine Bammou Alanyaspor ?
    Abdoulay Diaby Beşiktaş ?
    Güven Yalçın Beşiktaş ?

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