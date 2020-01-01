Oyuncu Puanları: Alanyaspor 1-2 Beşiktaş
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AA
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 yenerek üst sıralara tutunma adına önemli bir galibiyet aldı.
Düşük bir tempoda başlayan maçta gol perdesini açan taraf ev sahibi ekip olurken 37. dakikada Junior Fernandes takımı öne geçirdi. İlk yarıyı geride kapatan siyah beyazlılar mücadelenin 70. dakikasında Burak Yılmaz ile skora dengeyi getirdi. Maçın son bölümlerine girilirken Beşiktaş penaltı kazandı ve 87. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
|OYUNCU
|TAKIM
|PUAN
|Mohamed Elneny
|Beşiktaş
|7.4
|Onur Bulut
|Alanyaspor
|7.3
|Burak Yılmaz
|Beşiktaş
|7.2
|Victor Ruiz
|Beşiktaş
|7.0
|Junior Fernandes
|Alanyaspor
|6.8
|Domagoj Vida
|Beşiktaş
|6.4
|Georges-Kevin N'Koudou
|Beşiktaş
|6.4
|Fabrice N'Sakala
|Alanyaspor
|6.3
|Atiba Hutchinson
|Beşiktaş
|6.3
|Caner Erkin
|Beşiktaş
|6.3
|Gökhan Gönün
|Beşiktaş
|6.2
|Manolis Siopis
|Alanyaspor
|6.2
|Efecan Karaca
|Alanyaspor
|5.9
|Ceyhun Gülselam
|Alanyaspor
|5.9
|Kevin Prince Boateng
|Beşiktaş
|5.9
|Salih Uçan
|Alanyaspor
|5.6
|Tyler Boyd
|Beşiktaş
|5.5
|Loris Karius
|Beşiktaş
|5.4
|Jeremain Lens
|Beşiktaş
|5.1
|Marafona
|Alanyaspor
|5.1
|Anastasios Bakasetas
|Alanyaspor
|5.1
|Welinton
|Alanyaspor
|5.1
|Papiss Cisse
|Alanyaspor
|4.8
|Steven Caulker
|Alanyaspor
|4.2
|Mustafa Pektemek
|Alanyaspor
|?
|Yacine Bammou
|Alanyaspor
|?
|Abdoulay Diaby
|Beşiktaş
|?
|Güven Yalçın
|Beşiktaş
|?