Oyuncu Puanları: Alanyaspor 1-2 Beşiktaş

İşte OPTA verilerine göre Alanyaspor - Beşiktaş maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu 'u 2-1 yenerek üst sıralara tutunma adına önemli bir galibiyet aldı.

Düşük bir tempoda başlayan maçta gol perdesini açan taraf ev sahibi ekip olurken 37. dakikada Junior Fernandes takımı öne geçirdi. İlk yarıyı geride kapatan siyah beyazlılar mücadelenin 70. dakikasında Burak Yılmaz ile skora dengeyi getirdi. Maçın son bölümlerine girilirken Beşiktaş penaltı kazandı ve 87. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

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