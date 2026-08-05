Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı Portekizli Cristiano Ronaldo, değeri 22 milyon sterlini bulan lüks otomobil koleksiyonunu sergiledi.

41 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabından, göz alıcı otomobillerden oluşan bir koleksiyonun ortasında garajında dururken çektiği 3 fotoğraf paylaştı.

"The Sun" gazetesine göre, garajdaki otomobiller arasında iki Ferrari ve bir Bugatti yer alıyordu.

Ronaldo, yıllar içinde McLaren, Mercedes ve Lamborghini gibi markaların modelleri de dahil olmak üzere göz alıcı bazı otomobilleri bir araya getirdi.

"Don" lakaplı yıldız, geçen yıl kaç otomobili olduğunu bilmediğini itiraf etmişti.

Şöyle demişti: "Bahse girmem gerekseydi, 40 ya da 41 derdim. Bugatti otomobillerine bayılıyorum, tamamen farklı otomobiller."

Fiyatı 3,2 milyon sterlin olan Bugatti Tourbillon, garaja katılan en yeni araçlardan biri.

Ayrıca 2 milyon sterlin değerinde bir Chiron, 1,5 milyon sterlin değerinde bir Veyron ve 7 milyon sterlin değerinde bir Bugatti Centodieci otomobiline sahip.

Sahip olduğu Ferrari otomobilleri arasında 1,4 milyon sterlin değerinde bir Monza, 2 milyon sterlin değerinde bir Daytona SP3 ve bir Purosangue bulunuyor.

Bunlara ek olarak Ronaldo, bir McLaren Senna (750 bin sterlin), bir Lamborghini Aventador (270 bin sterlin), bir Bentley Flying Spur (250 bin sterlin), bir Mercedes G Wagon Brabus (600 bin sterlin) ve üç adet Rolls-Royce otomobiline sahip.

Portekiz efsanesi, takım arkadaşlarıyla birlikte Al Nassr kulübünden hediye olarak bir BMW otomobili bile aldı.

Ronaldo, sosyal medyadaki bir paylaşımıyla taraftarlara garajından bir kesit sundu; paylaşımın başlığı şöyleydi: "Oyuncaklarım."

Takipçileri tam anlamıyla hayrete düştü; biri "İnanılmaz!" diye yorum yaparken, bir diğeri "GOAT'ın koleksiyonu" dedi, bir üçüncüsü ise "Kral" ifadesini kullandı.