Oyarzabal: Suudi Arabistan bana en iyi maçlarımdan birini yaşattı

İspanyol forvet Mikel Oyarzabal, bir haftadan kısa bir süre içinde Dünya Kupası’nın zıt iki yüzünü yaşadı; Zayıf bir başlangıç ve Kap Verdes ile oynanan açılış maçında ilk yarım saat boyunca topa dokunamamış olsa da, İspanyol forvet bir sonraki Suudi Arabistan karşılaşmasında adeta canlandı ve maçın ilk 30 dakikasında iki gol atıp bir golün de hazırlayıcısı oldu.

Oyarzabal, Salı günü düzenlediği basın toplantısında fiziksel durumu hakkında konuştu ve İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "İyiyim. Bazı rahatsızlıklarım var, ama bu herkes için geçerli; her oyuncunun ekstra bakıma ihtiyaç duyduğu bir yeri vardır. Geçen maçta ne olacağından tam olarak emin değildim, ama her şey yolunda gitti."

Önümüzdeki turlarda karşılaşabilecekleri olası rakipler hakkında ise şunları söyledi: “Bu konuyu düşünmemek ve maçları izlememek imkansız, ancak önümüzde hâlâ uzun bir yol var ve bu bizim elimizde değil; her şeyin netleşmesini beklemeliyiz.”

Geleceği ve transfer söylentileriyle ilgili olarak ise İspanyol forvet, tutumunu şöyle netleştirdi: “Önümüzdeki üç gün boyunca takımın kazanmasına yardımcı olmaya odaklandım. Olmak istediğim yerdeyim, evim olarak gördüğüm kulüpte, yani Real Sociedad’da. Aklım gelecekle değil, Uruguay’a mümkün olan en iyi durumda gitmekle meşgul.”

Takımın golcüsü olarak omuzlarına binen baskı ve sorumluluk konusunda ise büyük bir sakinlik sergileyerek şunları söyledi: “Gol atabileceğini bildiğim takım arkadaşlarımın olması benim için bir şans. Bu konuda tamamen sakinim ve kendime güveniyorum. Bireysel performansım beni endişelendirmiyor, önemli olan takımdır.”

Pedri yerine Olmo’nun arkasında oynaması gibi taktiksel değişiklikle ilgili olarak ise şunları açıkladı: “İkisi de farklı oyuncular ve fark yaratıyorlar, tıpkı bekler ya da kanat oyuncuları gibi. Her iki kanatta da bir oyuncu olduğunda, buna uyum sağlamaya çalışmalısın. Şu anda Dani ya da Pedri hakkında yeni bir şey keşfetmeyeceğim; sadece en iyi performansı elde etmek için mümkün olan en iyi şekilde uyum sağlamalısın.”

Bu bağlamda Oyarzabal, kendisini “medyada haksızlığa uğrayan” bir oyuncu olarak tanımlayan haberlerden bıktığını dile getirerek şöyle konuştu: "Bu sorudan bıktım. Takım arkadaşlarımın ya da teknik ekibin ne dediği umurumda değil... Futbol dünyasının nasıl işlediğini biliyoruz ve insanların konuşması doğal, ama ben bu konuyu kafama takmıyorum."

Aynı sert üslupla, adının uluslararası gazetelerde yer almasına da şu şekilde yorum yaptı: “Bu beni ilgilendirmiyor, hiç de endişelendirmiyor ve bu konuya odaklanarak zamanımı boşa harcamayacağım. Yanlış bir şey yaptığında bunu sen bilirsin, kimsenin bana söylemesine gerek yok. Eğer biri bana söylemek isterse, bunu burada (soyunma odasında) söyler. İşler yolunda gittiğinde de durum aynıdır.”

Etrafındaki oyuncuların kalitesi ve forma giyme isteği hakkında ise şunları söyledi: “Kendini en iyilerle çevrelersen, performansının bundan faydalanması mantıklıdır, ancak sen de bu ekstra çabayı göstermelisin. Benim açımdan ise oynamak ve mümkün olduğunca fazla süre almak istiyorum; kendimi iyi hissediyorum.”

Şu anda kendisine huzur veren faktörlere değinerek şunları belirtti: “Artık beni rahatsız edebilecek çok daha az şey var, çünkü işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Şu anda iyiyim, sağlığım çok iyi ve ailem bana çok yardımcı oluyor; bu dengemi bozabilecek şeyler giderek azalıyor.”

Oyarzabal, genç takım arkadaşı Lamine Yamal’ı övme fırsatını da kaçırmadı ve şöyle konuştu: “O, dünyanın en iyi oyuncularından biri ve top ayaklarının arasında olduğunda en etkili oyunculardan biri; onun sıfırdan yarattıklarından ve yaptıklarından doğrudan faydalanıyorsunuz.”

Uruguay ile oynanacak maçtan bahsederken ise uyarıda bulunarak şunları söyledi: “Onlar çok mücadeleci ve sert bir takım; ülkelerine karşı son derece kenetlenmişler. Kendi oyunumuza odaklanmalı ve onların bizi kışkırtmasına ya da sinirlerimizi bozmasına izin vermemeliyiz.”

Konuşmasının sonunda, Suudi Arabistan karşısında sergilediği muhteşem performansa ve teknik direktör Luis de la Fuente’nin taktiksel yaklaşımına değinerek sözlerini şöyle tamamladı: “Bunların kariyerimin en iyi 45 dakikası olup olmadığını bilmiyorum. O iki pozisyonda topun önüme düşmesi şanslıydım, ama bu seviyede oynadığım başka maçlar da olduğunu düşünmek hoşuma gidiyor. Saha içinde olan biteni analiz etmeyi ve rakibe en iyi şekilde zarar vermenin yolunu bulmayı seviyorum. Takıma olabildiğince yardımcı olmak için bireysel olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum; bazı durumlarda diğer oyuncuların önünü kesmemeye çalışarak büyük katkı sağlayabilirsiniz.”