Owen Wijndal, Ajax’tan derhal ayrılıyor

Owen Wijndal, Voetbal International'ın haberine göre Ajax'tan derhal ayrılıyor. 26 yaşındaki sol bekin artık süre alma ihtimali kalmamıştı, bu nedenle iki taraf yollarını ayırma kararı aldı. Kariyerine nerede devam edeceği ise henüz bilinmiyor.

Wijndal'ın Johan Cruijff ArenA'da 2027 yılının ortasına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Sözleşmesinin derhal feshedilmesiyle Ajax, maaş bütçesinde yer açıyor.

Amsterdam ekibi bu yaz iki yeni sol bek kadrosuna kattı: Caio Henrique ve Jofre Torrents. Henrique son haftalarda görünen o ki Wijndal'ı sıralamada geride bırakmıştı; geçen hafta sonundan bu yana bunun Torrents için de geçerli olduğu düşünülüyordu.

19 yaşındaki İspanyol, Telstar karşısında (0-4'lük galibiyet) oyuna sonradan dahil oldu. Wijndal ise maçın tamamında yedek kulübesinde oturdu.

İki taraf, bir çözüm bulma umuduyla son dönemde birbiriyle görüşüyordu. O çözüm artık bulundu: Wijndal ve Ajax derhal yollarını ayırıyor. Sol bek, çarşamba günü takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Ajax, Wijndal'ı 2022 yılında yaklaşık 10 milyon euro karşılığında AZ'den transfer etmişti. 2023/24 sezonunda ise bir sezonluğuna Royal Antwerp FC'ye kiralandı.

Sonuç olarak Zaandam doğumlu oyuncu, Ajax formasıyla 77 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asist üretti.