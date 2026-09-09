Ousmane Dembélé ve Ferran Torres, Paris Saint-Germain’in altı gollü şovunda parladı

Paris Saint-Germain, Çarşamba günü sezonun ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini zorlanmadan aldı. Son şampiyon, Parc des Princes'te Slovan Bratislava'yı tam 6-1 mağlup etti. Ferran Torres hat-trick yaparak öne çıkarken, ilk iki golü Ousmane Dembélé kaydetti.

PSG'nin skoru açması için biraz daha fazla olmak üzere çeyrek saat yeterli oldu. Nuno Mendes'in füze gibi şutu direkten döndü, ancak Dembélé doğru yerdeydi ve dönen topu yakın köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

2-0 da kısa süre sonra geldi. PSG, Slovan yarı sahasında kısa süreli baskı kurdu ve yaptığı baskıyla topu hemen geri kazandı. Dro Fernández topu Dembélé ile buluşturdu, o da arka direkte kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı.

3-0'da da Dembélé kritik bir rol oynadı. Forvet, Ferran'ın koşu yoluna kusursuz bir pas verdi; Ferran da ön direkte ortaya çıkıp topu ağlara gönderdi.

Fransa'nın başkentinde 4-0 da ikinci yarının başlamasından iki dakika sonra geldi. Maghnes Akliouche, müthiş bir driplingle sahayı kat ettikten sonra topu Ferran'a bıraktı. Dünya şampiyonu, ceza sahası çizgisi civarından yaptığı kıvrak vuruşla fileleri buldu.

Yaklaşık on dakika sonra Ferran hat-trick'ini tamamladı. İspanyol oyuncu, Dembélé'nin kullandığı kornerde topla buluştu ve topa çok iyi vuramasa da yakın köşeyi bulmaya yetecek kadar isabet sağladı: 5-0.

Beklenmedik şekilde Slovan da skora ortak oldu. Suleiman Camara, çizgi kenarında Ilya Zabarnyi'den kolayca sıyrıldı ve ardından uzak köşeye harika bir şutla topu ağlara gönderdi: 5-1.

Hemen ardından eski Ajaxlı Mika Godts oyuna girdi. Belçikalı oyuncu, Fransa kariyerindeki ilk golüne çok yaklaştı, ancak vuruşu kıl payı auta gitti.

Karşılaşmanın son bölümünde Fransa ekibinin altıncı golü de geldi. Slovak savunması topu son derece kötü uzaklaştırdı ve Fabián Ruiz'in sert bir vuruşla skoru 6-1'e getirmesini sadece izledi.



