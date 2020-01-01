Ousmane Dembele 6 ay sahalardan uzak kalacak
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Bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklarla başı dertte olan Barcelona'nın yıldız futbolcusu Ousmane Dembele'nin ameliyat edileceği duyurulmuştu.
Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada oyuncunun sağ arka adalesindeki tendonlarındaki sorun nedeniyle Finlandiya'da başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi.
Katalan kulübü, Dembele'nin yaklaşık 6 ay kadar sahalardan uzak kalacağını da duyururken, sosyal medya hesapları üzerinden de oyuncuya "Güçlü kal" mesajıyla destek verdi.
Barcelona, Fransız oyuncuyu 2017 yazında Borussia Dortmund'dan 125 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.