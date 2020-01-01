La Liga

Ousmane Dembele 6 ay sahalardan uzak kalacak

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Getty Images
Katalan ekibi, sakatlığı nedeniyle bıçak altına yatan genç yıldızının durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklarla başı dertte olan Barcelona'nın yıldız futbolcusu Ousmane Dembele'nin ameliyat edileceği duyurulmuştu.

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada oyuncunun sağ arka adalesindeki tendonlarındaki sorun nedeniyle Finlandiya'da başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi.

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Katalan kulübü, Dembele'nin yaklaşık 6 ay kadar sahalardan uzak kalacağını da duyururken, sosyal medya hesapları üzerinden de oyuncuya "Güçlü kal" mesajıyla destek verdi. 

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