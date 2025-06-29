Osimhen yeni takımının sezon öncesi kampına katılıyor

Galatasaray'dan dönen Osimhen, Al-Hilal'i reddetti; Napoli ise yıldız golcüyü Temmuz ortasında kampa dahil etmeye hazırlanıyor.

Napoli, Nijeryalı forvet Victor Osimhen'i 2025-26 sezonu öncesinde kadroya dahil etmek zorunda kalabilir. La Gazzetta dello Sport'un 29 Haziran 2025 tarihli haberine göre, yıldız golcünün Temmuz ortasında yapılacak sağlık kontrollerine katılması ve ardından sezon öncesi hazırlık kampında yer alması bekleniyor.

Osimhen, geçtiğimiz sezonu Galatasaray’da kiralık olarak geçirmişti ve kısa süre önce Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'den aldığı yıllık 30 milyon euroluk teklifi reddetti. Ancak Al-Hilal, Osimhen'den tamamen vazgeçmiş değil. Kulübün, Temmuz ortasına kadar oyuncuyla anlaşamaması durumunda, Napoli oyuncuyu resmi olarak kampa çağıracak.

Temmuz programı belli oldu

Napoli’nin sezon öncesi programı da netleşmiş durumda. Takım, 14-15 Temmuz tarihlerinde sağlık kontrollerine girecek.

17 Temmuz’dan itibaren Trentino Alto Adige bölgesindeki Dimaro’da başlayacak antrenmanlar, 27 Temmuz’a kadar sürecek. Takım, iki günlük bir aranın ardından 30 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında Castel Di Sangro’da çalışmalarını sürdürecek.

Bu doğrultuda Napoli kulübünün, 26 yaşındaki forvete resmi bir e-posta göndererek kamp yükümlülüğü hakkında bilgilendirme yapması bekleniyor. Osimhen’in sağlık testlerine katılması bekleniyor ancak takımla birlikte mi çalışacağı, yoksa bireysel program mı uygulayacağı belirsizliğini koruyor.

Sözleşmesinde dikkat çeken madde

Victor Osimhen’in mevcut sözleşmesi Haziran 2026’da sona erecek olsa da Napoli’nin bu kontratı 2027’ye kadar uzatma opsiyonu bulunuyor. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi, sadece Serie A dışındaki kulüpler için geçerli.

Napoli, teknik direktör Antonio Conte yönetiminde yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isterken, Osimhen’in takımda kalıp kalmayacağı hâlâ netlik kazanmış değil.