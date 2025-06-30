'Osimhen, utanç verici bir vaka!' Galatasaray'ın tekrar almak istediği yıldız için olay ifadeler

'Osimhen, utanç verici bir vaka!'

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in 30 Haziran'a kadar olan sözleşmesi bugün sona eriyor ve yıldız oyuncu Napoli'nin sezon öncesi kampına katılmak zorunda kalacak.

Henüz kararını vermeyen Osimhen için Napoli haftalık brüt 193 bin Euro maaş ödeyecek. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden II Mattino, Nijeryalı yıldız için çarpıcı ifadelerin yer aldığı bir haber yayınladı.

Ne söylendi?

"Nijeryalı oyuncunun Napoli'ye veda etme konusunda aceleci olacağını düşünüyordu. Ancak bu durum utanç verici çünkü herkes çözümün çoktan bulunmuş olacağına emindi. Ama öyle değil. Osimhen bir vaka. Kötü bir vaka. Ve hala kimse Nijeryalı oyuncunun 17 Temmuz'da kamp başlangıcına kadar bir çözüm bulamayacağı ihtimalini dikkate almadı."

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"Ve bu yüzden Napoli hala, Osimhen'in ne karar vereceğini bilmiyor. Yani, onu bir yıl önce olduğu gibi Trentino'ya ayrı bir evde götürmek mi, yoksa Castel Volturno'da antrenman yapmaya devam etmesi için sert bir tavır sergilemek mi?"

"Öte yandan, o İstanbul'dan geliyor, şu anda en moda tv dizilerinin çekildiği yerden. Ama Türkiye'de de onun kaprislerinden bıktılar: Galatasaray bir ay boyunca hiç gelmeyen bir cevap bekledi."

"Ağustos sonuna kadar beklemek, o zaman dünyada kimse 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyecek ve herkes De Laurentiis’in belki Osimhen’in zaten anlaştığı kulüple bir uzlaşmaya varmak zorunda kalacağını düşünecek. Evet, forvetin stratejisi bu olabilir Napoli’de artık kimsenin onu görmek istemediğini biliyor ve bugüne kadar yaptığı gibi hayır demeye devam edebilir. Böylece Napoli’yi onu düşük bir bedelle elden çıkarmaya zorlayabilir. Kime mi? Her halükârda Napoli’ye serbest kalma maddesini ödeyerek oyuncuyu almak istemeyen bir kulübe."