Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha, Barcelona’da forma giyiyor ve Al-Hilal kulübünün hayallerini süslemeye devam ediyor; kulüp, önümüzdeki yaz transfer döneminde bu oyuncuyla sözleşme imzalamayı umuyor.

Daha önceki basın haberlerinde, Al-Hilal'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde Rafeinha'yı kadrosuna katmak istediği ve gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için onu transfer listesinin en başına koyduğu ortaya çıkmıştı.

Rafinha’nın Barcelona’da kalmak istemesine rağmen, “Mundo Deportivo” gazetesi, Al-Hilal’in Brezilyalı yıldızla sözleşme imzalama hayalinden vazgeçmediğini ve son ana kadar bu transfer için çaba göstereceğini bildirdi.

Al-Hilal, geçen yaz da tam olarak bunu yapmıştı; 2025 Kulüpler Dünya Kupası öncesinde ve sonrasında Napoli’den Nijeryalı forvet Victor Osimhen’i kadrosuna katmaya çalışmış, ancak Osimhen sonunda Galatasaray’a transfer olmuştu.

"Lider" bu kez Rafeina'yı kadrosuna katma hayalini gerçekleştirmek için devasa bir bütçe ayırıyor ve Barcelona'ya, oyuncuyu serbest bırakması karşılığında 80 milyon avro teklif ediyor; bu transfer gerçekleşirse oyuncu, Katalan takımında aldığı maaşın 4 katını kazanacak.

29 yaşındaki oyuncu, Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hans Flick'in en çok güvendiği isimlerden biri olarak görülüyor ve bu da onun ayrılmasının son derece zor olacağını gösteriyor.

Rafinha’nın Barcelona ile olan sözleşmesinin iki sezon sonra sona ereceği unutulmamalıdır; bu da ayrılışına onay verme konusunda son sözün Katalan kulübünde olduğunu göstermektedir.