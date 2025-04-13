Osimhen rekor kıracak: Şampiyonluğu kafaya taktı! Tek odağı Galatasaray...

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, şampiyonluk modunu açtı.

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, performansıyla ayakta alkışlanıyor. Nijeryalı yıldız; Süper Lig'de attığı gollerle 25. şampiyonluk yolunda takımına büyük destek oluyor.

Performansı güven veriyor

Samsun'da ilk golün hazırlayıcısı olan, ikinci golde de şık bir son vuruşa imza atan 26 yaşındaki futbolcu, uzun yıllar unutulmayacak bir form grafiği sergiliyor. Osimhen aynı zamanda Süper Lig'de gol krallığına da adım adım ilerliyor. 24 maçta 21 gol atan deneyimli yıldız, son 5 haftada 7 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de 24 kez sahaya çıkan Osimhen, 21 gol atıp 4 asistle 25 kez gole doğrudan etki etti. Başarılı yıldız böylece oynadığı maç sayısından fazla gol katkısı sundu. Sezonu çifte kupayla kapatmak isteyen sarı- kırmızılıların en büyük güvencesi olan Nijeryalı futbolcu, kupada da Fenerbahçe karşısında attığı 2 golle yıldızlaşmıştı. Osimhen hem lig hem de kupada 26 karşılaşmada 23 gollük performansıyla adından söz ettirdi. Dünyaca ünlü yıldız bu sezon toplamda 33 resmi maçta forma giyerken 29 gol, 6 asistle 35 gole katkı verdi.

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Hedef şampiyonluk

Victor Osimhen, kariyerindeki ikinci şampiyonluğu Galatasaray'da yaşamak istiyor. Osimhen, 2022-23 sezonunda Napoli formasıyla İtalya Serie A şampiyonluğunu kazanmıştı. Nijeryalı yıldız, bu sezon da Süper Lig'de zirveye çıkmayı hedefliyor.

Tek odağı Galatasaray

Sabah'ın haberine göre; Trendyol Süper Lig'de bitime 7 maç kala şampiyonluğa odaklanan Victor Osimhen, transfer görüşmelerini ikinci plana bıraktı. Tamamen Galatasaray'la şampiyonluğa motive olan Osimhen, bütün görüşmelerini sezon sonunda yapmak istiyor.

Herkes seviyor

Sarı-kırmızılılarda tüm takım Victor Osimhen'e büyük saygı duyuyor. Takım arkadaşları tarafından çok sevilen başarılı futbolcu, teknik heyetin de en güvendiği isim olarak dikkat çekiyor. Nijeryalı yıldız da geldiği günden bu yana takım arkadaşlarıyla olan uyumu ve saha içindeki liderliğiyle alkışları topluyor.

Kariyer rekoru...

Osimhen, bu sezon oynadığı tüm kulvarlarda mükemmel bir katkı yaptı. Osimhen, Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 33 resmi maçta 29 gol atıp, 6 asist yaparak 35 gole direkt katkı sağladı. Nijeryalı yıldız 2 gol daha atarsa Napoli'de 2022-23 sezonunda attığı 31 golü geçerek kariyer rekoru kıracak.

Osimhen'e büyük ilgi var

Victor Osimhen dün öğrencilerle bir araya geldi. Özel bir panelde konuşmacı olarak katılan Osimhen'e öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Tüm öğrencilerle fotoğraf çektiren Galatasaray'ın forveti, etkinliğin ardından forma imzaladı. Öğrencilerle toplu bir de fotoğraf çeken Osimhen, sosyal medya hesabından da etkinliğin fotoğraflarını paylaştı.