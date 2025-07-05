Osimhen'in transfer olmak istediği takımı İspanyollar duyurdu

Nijeryalı golcü, Şampiyonlar Ligi faktörüne rağmen Manchester United’ın projesine katılmak istiyor.

Victor Osimhen, kariyerine devam etmek istediği kulübü net bir şekilde belirledi: Manchester United. Geçtiğimiz sezon Napoli ile bağlarını koparan Nijeryalı yıldız, Galatasaray'daki kiralık dönemi boyunca sergilediği 40 golü aşan performansla yeniden Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

Ancak İspanyol basınına göre Osimhen tercihini, Şampiyonlar Ligi’nde yer almayacak olmasına rağmen Ruben Amorim liderliğindeki Manchester United’dan yana kullandı.

26 yaşındaki golcü, İtalya’daki dönemini noktalamakta kararlı. Napoli ile ilişkileri geçen sezon ciddi biçimde gerilmişti. Galatasaray’a kiralık gitmesi ilk planda düşünülmemişti ama bu hamle onun adına büyük bir vitrin oluşturdu. Süper Lig ve Avrupa’daki gol katkısıyla dikkatleri yeniden üzerine çekti.

United’ın hücum lideri olabilir

Manchester United uzun süredir hücum hattında istikrar yakalayamadı. Kulüp, liderlik özelliği olan, golcü kimliği güçlü ve oyuna ağırlığını koyabilecek bir forvet arıyor. Osimhen, Amorim’in sistemine tam oturan bu profile mükemmel biçimde uyuyor.

Portekizli teknik adam, yıldız ismin transferini hücumu yeniden yapılandırmak ve takımı elit seviyeye taşımak için kilit bir hamle olarak görüyor.

Yüksek maliyet engel olabilir

Transfer henüz tamamlanmış değil. Napoli’nin istediği bonservis bedeli ve Osimhen’in maaş talepleri İngiliz kulübü için önemli bir yük oluşturuyor. Manchester United, bu transferi gerçekleştirebilmek adına mali planlamasını yeniden düzenlemek zorunda kalacak. Ancak oyuncunun kulübe olan ilgisi oldukça net ve güçlü. Osimhen’in önceliği kırmızı formayı giymek ve bu istek, transferin gerçekleşmesinde belirleyici rol oynayabilir.

Manchester United şu anda bu yarışta en avantajlı konumda. Çünkü Osimhen kararını çoktan verdi. Top artık onların sahasında.