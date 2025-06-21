Osimhen ile anlaşan Juventus’un aşması gereken iki engel var

Victor Osimhen, Juventus’a transfer olmaya sıcak bakıyor ancak Torino devinin bu transferi gerçekleştirmesi bazı engelleri aşması gerekiyor.

Napoli’nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Juventus’un hücum hattındaki en büyük hedefi olmaya devam ediyor.

Ancak İtalyan devinin bu transferi gerçekleştirebilmesi için birkaç büyük engeli aşması gerekiyor. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Osimhen Juventus’a transfer olmaya açık ancak yeni kulübünü belirlemek için sadece Temmuz ortasına kadar bekleyecek.

Bianconeri’nin bu transferdeki ilk engeli Dusan Vlahovic. Juventus, Osimhen'i kadrosuna katmadan önce Vlahovic’i elden çıkarmak zorunda.

Ancak Sırp forvetin, Fenerbahçe dahil birçok kulüpten gelen teklifleri reddettiği ve yalnızca Avrupa’nın üst düzey kulüplerine sıcak baktığı biliniyor. Mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Vlahovic’in durumu belirsizliğini koruyor.

Napoli ile pazarlık masası şart

Victor Osimhen’in sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi yalnızca Serie A dışındaki kulüpler için geçerli. Bu durum, Juventus’un Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile masaya oturması ve özel bir transfer bedeli için pazarlık yapması gerektiği anlamına geliyor.

Napoli cephesinin şu anda bu konuda bir esneklik göstermediği aktarılıyor.

Haberde Galatasaray’ın Osimhen’i kadrosunda tutmak istediği ve Nijeryalı yıldızın İstanbul’daki yaşamdan memnun olduğu belirtiliyor. Ancak Premier Lig kulüpleri ve PSG de hâlâ oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Al-Hilal'in yıllık 30 milyon euroluk teklifini reddeden Osimhen, kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor.

Nisan ayındaki bazı söylentilere rağmen, Gazzetta’nın 21 Haziran tarihli haberine göre Osimhen, Juventus’a transfer olmaya hâlâ açık. Ancak yıldız golcü yeni kulübünü seçmek için daha fazla zaman kaybetmek istemiyor. Temmuz ortasına kadar kararını vermeyi planlayan Osimhen’in geleceği, önümüzdeki birkaç hafta içinde netlik kazanacak.