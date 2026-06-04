Oscar Gloukh (Ajax) kendini kaptırdı, hemen sert bir darbe aldı ve oyundan alındı

Ajax oyuncusu Oscar Gloukh, Çarşamba akşamı Arnavutluk'ta pek sevilmedi. 22 yaşındaki İsrailli orta saha oyuncusu, Tiran'da galibiyet golünü attıktan sonra ev sahibi taraftarları kışkırttı.

İsrail, bir hazırlık maçı için Arnavutluk'a konuk oldu. Her iki ülke de bu yaz Dünya Kupası'na katılmayacak, ancak buna rağmen maç son derece çekişmeli geçti.

73. dakikada Gloukh maçın tek golünü attı. Güzel bir hareketin ardından topu sağ alt köşeye çapraz bir vuruşla gönderdi.

Ardından Gloukh, Arnavut taraftarların önünden koşarken parmağını ağzına götürerek seyircileri sessizliğe davet etti. Ayrıca teknik adam, İsrail'in logosuna birkaç kez dikkat çekici bir şekilde vurdu.

Arnavutluk oyuncuları bunu hiç hoş karşılamadı. Lazio'nun savunma oyuncusu Elseid Hysaj, Gloukh'a doğru koştu ve ona sert bir yumruk attı. Ayrıca seyirciler de sahaya çeşitli nesneler attı.

Her iki oyuncu da sarı kart gördükten sonra, milli takım teknik direktörü Gal Cohen, olayın kışkırtıcısı olan Gloukh'u kenara aldı.

Yine de Ajax'ın orta saha oyuncusu sezonu gülümsemeyle kapatıyor. Gloukh, maçın galibi olarak iyi bir hisle tatile çıkıyor.