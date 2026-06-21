Oscar García, Ajax’tan derhal ayrılıyor

Kulüp, Pazar günü resmi kanalları aracılığıyla Oscar García’nın Ajax’tan derhal ayrıldığını duyurdu. İspanyol teknik adamın sözleşmesi 2027 ortasına kadar geçerliydi, ancak şimdi feshedildi.

García, Jordi Cruijff'in Ajax'ta teknik direktör olarak göreve başlamasının hemen ardından Jong Ajax'ın antrenörü olarak atanmış, ancak kısa süre sonra terfi etmişti.

Cruijff, ligin bitimine birkaç ay kala geçici teknik direktör Fred Grim'i görevden alıp yerine García'yı getirme kararı almıştı.

İspanyol teknik adamın yönetiminde Ajax, VriendenLoterij Eredivisie’de beşinci sırada yer aldı ve ardından Conference League ön eleme turuna katılma hakkı kazandıran play-off’ları kazandı.

Ajax, bu ayın başlarında Míchel’i baş antrenör olarak atamıştı ve bu nedenle García’nın akıbeti belirsizliğini koruyordu; ancak artık ayrılacağı kesinleşti. Kondisyon antrenörü Enrique Sanz de kulüpten ayrılıyor.