Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine gidiyor! Transferde büyük şok...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel, Kanarya'nın ezeli rakibine gidebilir.

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş, sezonun transfer bombasını patlatıyor. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'yle sözleşme uzatmayan Osayi-Samuel'e resmi teklifte bulundu.

Sağ bekte Jonas Svensson ve Onur Bulut ikilisinden memnun olmayan Beşiktaş, Fenerbahçe'yle ay sonunda sözleşmesi biten ve sarı-lacivertlilerin 2 milyon euroluk yeni kontrat teklifini kabul etmeyen Bright Osayi-Samuel'e teklif yaptı.

Nijeryalı oyuncunun menajeriyle irtibata geçen Beşiktaş, bayramdan sonra işi resmiyete dökecek.

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Kafasını karıştıran teklif

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, İngiltere'den Fulham ve Crystal Palace'ın da görüşmelerde bulunduğu Osayi, kariyerinin başladığı ada ülkesine dönmeye sıcak bakıyordu.

Ancak Beşiktaş yönetimi, Nijeryalı sağ beke Fenerbahçe'den istediği ücreti önerdi. Osayi, görüşmelerin ardından net kararını verecek.

Ali Koç, babası ile görüşecek

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Osayi'nin babası arasında bir görüşme olacak ve oyuncunun sarı-lacivertli takımdaki geleceği belli olacak.

Bu sezon Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yla yıldızı barışmayan ve zaman zaman taraftarlarla da gerilim yaşayan Osayi, tüm kulvarlarda 39 maça çıktı ve sadece 2 asist yaptı.