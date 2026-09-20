Ortiz Arias: Madrid derbisini yönetmek için engelleri aşan hakem

Hakem Miguel Ángel Ortiz Arias, Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki karşılaşmayı yönetmeye hazırlanıyor. Teknik Hakem Komitesi'nin tarihi bir atamasıyla, ilk kez başkent Madrid'den bir hakem şehir derbisini yönetme sorumluluğunu üstlenecek.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, 1984 yılında Madrid'de doğan Ortiz Arias, geçen sezon tarihi bir başarıya imza atmasının ardından İspanya Birinci Ligi'ndeki yedinci sezonuna çıkmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Fran Soto tarafından coğrafi mensubiyet kuralını kırmak amacıyla seçilmiş ve Madrid doğumlu olmasına rağmen Rayo Vallecano ile Getafe arasındaki karşılaşmayı yönetmişti.

Bu adım bir başlangıç noktası niteliği taşıdı ve daha sonra öne çıkan hakemler de bu uygulamaya dahil oldu. Bunlardan biri Sevilla derbisini yöneten Endülüslü Munuera Montero, bir diğeri ise Katalonya derbisini yöneten García Verdura oldu.

Kural şu an için, aynı bölgede doğan bir hakemin o bölge içinde oynanan maçları yönetmesine izin vermekle sınırlı olup, farklı bölgelerden takımları bir araya getiren maçları kapsamamaktadır. Bu tür maçları o bölgelerden birine mensup bir hakem yönetmektedir.

İspanya Millî Takımı taraftarı

Ortiz Arias, beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyor. Ayrıca 2021-2022 sezonunun en iyi hakemi seçilmesinin ardından "Marca" gazetesinin verdiği Guruceta Ödülü'nü kazandı.

Hakemlik alanındaki işinin dışında, Miguel Ángel futbola ve İspanya Millî Takımı'na tutkuyla bağlı biri. Nitekim bu yaz İspanya Millî Takımı'nın ikinci yıldızını kazandığı Dünya Kupası finalinin keyfini çıkarmak üzere bir taraftar sıfatıyla New York'a gitti.

Sözlü şiddetten bunaldı

Ortiz Arias, Madrid Kraliyet Futbol Federasyonu'na verdiği bir söyleşide, "Negreira davası" gölgesinde hakemlik camiasının yaşadığı gergin atmosfere sert eleştirilerde bulundu.

Hakem şöyle konuştu: "Bence şiddet artık daha da büyüdü. Üzerimize projektörler tutuldu. İnsanlar bana sürekli 'Hayır, sen...' ya da 'Siz...' dediğinde onlara şunu söylüyorum: Bir şirkette çalıştığını ve oradaki yöneticilerden birinin yapmaması gereken şeyler yaptığını hayal et. Bu seni yolsuz yapar mı? Bence cevap hayır."

Raphinha ile eğlenceli bir an

Bu sezon ayrıca, Barcelona ile Athletic Bilbao karşılaşmasından önce Ortiz Arias ile Raphinha arasında yaşanan ve gündeme oturan eğlenceli bir olaya da tanık oldu.

Inaki Williams'ın da yer aldığı açılış yazı tura çekiminin ardından hakem, Barcelona'nın forvetine dönerek "Bıyığını beğendim" dedi.

Bu şaka, İspanya Ligi'nin en ünlü bıyığına sahip hakem hakkında geniş yorumlara yol açtı.



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