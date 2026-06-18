Orta saha oyuncusu PSV’den ayrıldı ve Alman kulübüyle anlaşmaya vardı

Eindhovens Dagblad gazetesi muhabiri Rik Elfrink’in haberine göre, orta saha oyuncusu Nicolas Verkooijen, SV Darmstadt 98 ile kişisel olarak anlaşmaya vardı. 19 yaşındaki Belçikalı oyuncu, Nisan ayında PSV’den ayrılacağını duyurmuştu.

2. Bundesliga'da beşinci sırada yer alan kulüp, bu transferle Sturm Graz gibi rakiplerini geride bıraktı. Verkooijen, geçtiğimiz hafta PSV'de bireysel antrenmanlara devam ediyordu ve kulüpte kalabilirdi, ancak Eindhoven ekibinin teklifini kesin olarak reddetti.

Böylece PSV, Transfermarkt’a göre en az 600.000 euro değerindeki Verkooijen’in ayrılışından tek kuruş bile kazanamadı.

Verkooijen, Peter Bosz yönetiminde oynanan beş resmi maçta toplam 93 dakika süre alarak PSV'nin A takımında forma giydi.

Elfrink’e göre Verkooijen, Almanya’nın ikinci ligindeki diğer kulüplerle de sözleşme imzalayabilirdi. Ayrıca Eredivisie’den de ilgi vardı.

Verkooijen, geçtiğimiz sezon Jong PSV’nin kilit oyuncularından biriydi. Eindhoven’ın genç takımı adına toplam 45 resmi maçta forma giyen oyuncu, bu maçlarda 9 gol attı ve 2 asist yaptı.

Florian Plettenberg’e göre Verkooijen, önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçecek. Ardından Darmstadt ile birkaç yıllık bir sözleşme imzalayacak.