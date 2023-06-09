Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yıldızı Orkun Kökçü, gelecek sezonki takımını seçti.

Feyenoord'la Hollanda Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Orkun, rekor bir bonservis ücretiyle Portekiz'in yolunu tutuyor.

De Telegraaf; Benfica'nın, Orkun Kökçü ile devasa bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Portekiz ekibi, Enzo Fernandez'i 120 milyon Euro gibi bir bedelle Chelsea'ye satmasının ardından Orkun için kendi tarihinin en büyük anlaşmasını yapacak. Portekizliler, Orkun için 30 milyon + 10 milyon Euro'luk bir sözleşme planı üzerinde çalışıyorlar.

Roger Schmidt yakından tanıyor

Antrenör Roger Schmidt'in, Hollanda'nın PSV ekibinde çalışırken Orkun Kökçü'nün yeteneklerinden etkilendiği aktarıldı. Schimdt, 21 yaşındaki oyuncunun Portekiz'de daha fazla gelişip daha büyük bir futbolcu olacağını düşünüyor. Benfica, Orkun ile çok kısa bir süre içerisinde resmi imzaları atacak.

Yılın oyuncusu seçildi

Hollanda Eredivisie'de şampiyonluğa ulaşan Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü özellikle iki sezondur gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Geride bıraktığımız sezonu 9 gol, 9 asistle tamamlayan başarılı orta saha oyuncusu bu sezon 46 maçta 12 gol, 5 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Orkun, oynadığı futbolla Hollanda'da yılın oyuncusu ödülüne layık görüldü.