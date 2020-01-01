Orkun Kökçü: Gelecekte Beşiktaş'ta oynamak isterim
Yorum()
Depo Photos
Feyenoord'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, transferi hakkında konuştu. Genç oyuncu, ileride Beşiktaş forması giymek istediğini belirtti.
TRT Spor' a konuşan ve salgın sürecinde futbolu çok özlediğini söyleyen Orkun, "Feyenoord'da oynadığım için gurur duyuyorum" dedi.
İleride Türkiye'de hangi takımda forma giymek istediğinin sorulması üzerine ise Orkun, "Ailece Beşiktaşlı olduğumuzu herkes biliyor. Gelecekte Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki isterim" cevabını verdi.