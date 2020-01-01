Orkun Kökçü: Gelecekte Beşiktaş'ta oynamak isterim

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, gelecekte Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi.

'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, transferi hakkında konuştu. Genç oyuncu, ileride Beşiktaş forması giymek istediğini belirtti.

TRT Spor' a konuşan ve salgın sürecinde futbolu çok özlediğini söyleyen Orkun, "Feyenoord'da oynadığım için gurur duyuyorum" dedi.

İleride 'de hangi takımda forma giymek istediğinin sorulması üzerine ise Orkun, "Ailece lı olduğumuzu herkes biliyor. Gelecekte Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki isterim" cevabını verdi.

Daha fazla takım

'a da açık kapı bırakan Orkun, "Biz profesyoneliz. Galatasaray da büyük takım, o da olabilir. Ama yine de Beşiktaş'ı Galatasaray'a tercih ederim" ifadesini kullandı.