Transfer

Orkun Kökçü: Gelecekte Beşiktaş'ta oynamak isterim

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Orkun Kokcu Feyenoord
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Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, gelecekte Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi.

Feyenoord'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, transferi hakkında konuştu. Genç oyuncu, ileride Beşiktaş forması giymek istediğini belirtti.

TRT Spor' a konuşan ve salgın sürecinde futbolu çok özlediğini söyleyen Orkun, "Feyenoord'da oynadığım için gurur duyuyorum" dedi.

İleride Türkiye'de hangi takımda forma giymek istediğinin sorulması üzerine ise Orkun, "Ailece Beşiktaşlı olduğumuzu herkes biliyor. Gelecekte Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki isterim" cevabını verdi.

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Daha fazla takım
    Galatasaray'a da açık kapı bırakan Orkun, "Biz profesyoneliz. Galatasaray da büyük takım, o da olabilir. Ama yine de Beşiktaş'ı Galatasaray'a tercih ederim" ifadesini kullandı.

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