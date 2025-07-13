Orkun Kökçü ait olduğu yerde! Beşiktaş resmen açıkladı: İşte maliyeti...

Beşiktaş, Benfica'dan transfer ettiği Orun Kökçü'yü resmen duyurdu.

Beşiktaş resmi sitesinden son olarak Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Siyah-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada 24 yaşındaki yıldız oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını ve yıldız futbolcunun maliyetini açıkladı.

Haberin devamı aşağıda

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne 2025-2026 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir.

Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne transfer bedeli olarak 25.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2029/2030 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurları tablosunda ilan edilen Euro (EUR)/Türk Lirası (TRY) döviz satış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir."