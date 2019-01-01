Orkun Kökçü milli takım kararını Türkiye'den yana verdi

Hollanda alt yaş milli takımlarında forma giyen Orkun Kökçü, Türkiye A Milli Takımı'nda oynamak istediğini açıkladı.

A Milli Takım, vizesi almasının yanı sıra elemelerde gösterdiği performansla övgüleri toplamayı da başardı. Yurt dışında forma giyen ve henüz milli takım tercihini yapmayan geç Türk futbolcular da ay yıldızlı formayı daha sıcak bakmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Orkun Kökçü.

De Telegraaf'a konuşan Orkun Kökçü, artık A Milli Takımı'nda oynamak istediğini açıkladı.

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U17, U18 ve U19 takımlarında 18 kez forma giyen Orkun, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da 2 kez oynadı.

Tercihinin gerekçesini açıklayan Orkun, "Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum ve Türkiye Milli Takımı'nda şans bulmanın Hollanda Milli Takımı'na göre daha fazla olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda Hollanda için oynayacak çok büyük isimler var" ifadelerini kullandı.

Hızlı bir karar vermesi gerektiğini belirten 18 yaşındaki yıldız adayı "Bir dönem alt yaş kategorilerinde Hollanda'nın kaptanlığını yaptım. Ailem bile 'Belki Hollanda'yı seçmelisin' dedi. Zor bir karardı. Bu kararı hızlıca vermem gerektiği açıktı. O zaman çok fazla kargaşaya neden olmuyor" dedi.