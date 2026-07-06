Oranje’de Guardiola mı, Slot mu? Driessen’in tercihi çok net

Valentijn Driessen, Pep Guardiola’yı Arne Slot’tan çok daha uygun bir Hollanda Milli Takımı teknik direktör adayı olarak görüyor. Kick-Off dergisinde yer alan görüşe göre, şu anda herhangi bir kulüpte görev almayan teknik direktör, Hollanda futbol felsefesine çok daha uygun.

De Telegraaf gazetesinin futbol sorumlusu, Ronald Koeman'ın halefi konusu gündeme geldiğinde, “Guardiola'yı alabiliyorsanız, bunu her zaman yapmalısınız” diyor. “Çünkü o, Hollanda futbol anlayışını tam anlamıyla temsil ediyor.”

“O çok uzun süre kulüp teknik direktörlüğü yaptı. Guardiola ile Slot arasında seçim yapmanız gerekirse, ulusal ihracat ürününüz olan futbolun bir simgesi elinizde olur. Bu, kesinlikle aşılamaz bir şey,” diyen Driessen, Manchester City’den ayrılan teknik direktöre açık bir tercih gösteriyor.

Driessen, KNVB’nin çok hızlı hareket etmesi gerektiğini düşünüyor. “Almanlara bakın, ne kadar hızlı hareket ediyorlar. Hemen devreye giriyorlar. ‘Bu bizim adamımız (Jürgen Klopp, ed.) ve onu alacağız’ diyorlar. Ama Zeist’ten hiç ses çıkmıyor.”

“Oysa bir dizi mükemmel aday var,” diye analizine devam ediyor Driessen. “Bu adaylar birdenbire müsait hale geldi; oysa ocak ayında hiç de müsait değillerdi.”

“KNVB o zaman gerçekten ateşle oynadı. Ve şimdi bu durum çok iyi sonuçlanabilir. Ama bunun politikayla hiçbir ilgisi yok,” diyen Oranje gözlemcisi, üst düzey futbol direktörü Nigel de Jong’a yetersiz notu veriyor.

“Perde arkasında ne yaptıklarını bilmiyorsunuz. Belki de Dünya Kupası’ndan elendikten sonra günde 23 saat adaylarla uğraşıyorlar,” diye ekliyor Mike Verweij.