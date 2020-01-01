OPTA maç sonu notları: Kasımpaşa 0-3 Galatasaray
Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi.
- Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazandı ve bu süreçte rakibine maç başına 3 gol attı (toplam 12).
- Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde ilk kez iç sahada üst üste beş yenilgi aldı.
- Son iki dış saha maçında Konyaspor ve Kasımpaşa’yı yenen Galatasaray, Süper Lig’in son iki sezonunda ilk kez üst üste iki deplasman galibiyeti aldı.
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (7), en fazla penaltı golü yiyen ekip Kasımpaşa (9).
- Bu sezon Süper Lig'de kendi kalesine atılan gollerle en fazla gol bulan takım Galatasaray (4).
- Galatasaray'ın kadrosunda yer alan oyuncular arasında bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan isim Adem Büyük (5; Radamel Falcao ile birlikte).
- Süper Lig'e geldiği 2017/18 sezonundan bu yana Caner Erkin'in (16) ardından en fazla asist yapan savunma oyuncusu Galatasaray forması giyen Mariano (15).
- Fernando Muslera, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir Kasımpaşa deplasmanında gol yemedi.
- Ricardo Quaresma'nın Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Galatasaray (15 maç).
- Kasımpaşa'ya rakip olduğu ilk üç Süper Lig maçında iki mağlubiyet alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (1G), daha sonraki dört karşılaşmadan galip ayrıldı.