OPTA maç sonu notları: Kasımpaşa 0-3 Galatasaray

Son iki deplasman maçını kazanan Galatasaray, Süper Lig'de iki sezon sonra ilk kez üst üste iki deplasman maçından galip geldi.

Süper Lig'in 21. haftasında 'ya konuk olan , rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi.

- Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazandı ve bu süreçte rakibine maç başına 3 gol attı (toplam 12).

Daha fazla takım

- Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde ilk kez iç sahada üst üste beş yenilgi aldı.

- Son iki dış saha maçında ve Kasımpaşa’yı yenen Galatasaray, Süper Lig’in son iki sezonunda ilk kez üst üste iki deplasman galibiyeti aldı.

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (7), en fazla penaltı golü yiyen ekip Kasımpaşa (9).

- Bu sezon Süper Lig'de kendi kalesine atılan gollerle en fazla gol bulan takım Galatasaray (4).

- Galatasaray'ın kadrosunda yer alan oyuncular arasında bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan isim Adem Büyük (5; Radamel Falcao ile birlikte).

- Süper Lig'e geldiği 2017/18 sezonundan bu yana Caner Erkin'in (16) ardından en fazla asist yapan savunma oyuncusu Galatasaray forması giyen Mariano (15).

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- Fernando Muslera, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir Kasımpaşa deplasmanında gol yemedi.

- Ricardo Quaresma'nın Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Galatasaray (15 maç).

- Kasımpaşa'ya rakip olduğu ilk üç Süper Lig maçında iki mağlubiyet alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (1G), daha sonraki dört karşılaşmadan galip ayrıldı.