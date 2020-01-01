Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Kasımpaşa 0-3 Galatasaray

Son güncelleme
Yorum()
GS
Son iki deplasman maçını kazanan Galatasaray, Süper Lig'de iki sezon sonra ilk kez üst üste iki deplasman maçından galip geldi.

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi.

- Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazandı ve bu süreçte rakibine maç başına 3 gol attı (toplam 12).

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    - Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde ilk kez iç sahada üst üste beş yenilgi aldı.

    - Son iki dış saha maçında Konyaspor ve Kasımpaşa’yı yenen Galatasaray, Süper Lig’in son iki sezonunda ilk kez üst üste iki deplasman galibiyeti aldı.

    - Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (7), en fazla penaltı golü yiyen ekip Kasımpaşa (9).

    - Bu sezon Süper Lig'de kendi kalesine atılan gollerle en fazla gol bulan takım Galatasaray (4).

    - Galatasaray'ın kadrosunda yer alan oyuncular arasında bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan isim Adem Büyük (5; Radamel Falcao ile birlikte).

    - Süper Lig'e geldiği 2017/18 sezonundan bu yana Caner Erkin'in (16) ardından en fazla asist yapan savunma oyuncusu Galatasaray forması giyen Mariano (15).

    Haberin devamı aşağıda

    - Fernando Muslera, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir Kasımpaşa deplasmanında gol yemedi.

    - Ricardo Quaresma'nın Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Galatasaray (15 maç).

    - Kasımpaşa'ya rakip olduğu ilk üç Süper Lig maçında iki mağlubiyet alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (1G), daha sonraki dört karşılaşmadan galip ayrıldı.

    Kapat