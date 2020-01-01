OPTA maç sonu notları: Galatasaray 4-1 Kayserispor

Galatasaray'ın bu sezonki flaş ismi Ömer Bayram kariyerinde bir ilke imza attı.

Süper Lig'in 20. hafta maçında ve karşı karşıya geldi. Maçı 4-1 kazanan Galatasaray zirveye bir adım daha yaklaşırken Kayserispor 11 puanla son sırada kaldı.

OPTA , karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi.

- Galatasaray, lig tarihinde Kayserispor'a karşı ilk altı galibiyetlik serisini yakaladı.

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- Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son dokuz deplasman maçını en az ikişer gol yiyerek kaybetti (toplam 34 gol).

- Galatasaray, bu sezon iç sahada ilk kez üst üste üç galibiyet aldı.

- 2019/20 Süper Lig sezonunda oynadığı bütün deplasman maçlarında gol yiyen tek takım Kayserispor (10 maçta 37 gol).

- Adem Büyük'ün 5. dakikada attığı gol Galatasaray'ın bu sezon bir Süper Lig maçındaki en erken golü oldu.

- Ryan Donk, 2 Kasım 2018'deki maçından bu yana Süper Lig'deki ilk golünü attı.

- Süper Lig'e geldiği 2017/18 sezonundan bu yana Caner Erkin'in (15) ardından en fazla asist yapan ikinci savunmacı Mariano (14).

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- Bu sezon Süper Lig'de sekizinci asistini yapan Ömer Bayram, lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki asist kaydetti.

- Ömer Bayram'dan önce Galatasaray formasıyla bir Süper Lig sezonunda sekiz asist yapan son Türk oyuncu Selçuk İnan (2014/15'te 8 asist).

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig kariyerinde Kayserispor ile karşılaştığı dokuz maçı da kazanırken; son yedi karşılaşmada rakip filelere en az üçer gol gönderdi.