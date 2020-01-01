OPTA maç sonu notları: Galatasaray 1-0 Yeni Malatyaspor
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u tek golle geçerek zirve takibini sürdürdü.
OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:
- Galatasaray, Süper Lig tarihinde Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği üç maçı da gol yemeden kazandı (2-0, 3-0 & 1-0).
- Sezonun ilk yarısında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez rakibini mağlup edemediği bir sezon yaşıyor.
- Süper Lig'de oynadığı son altı maçı kazanan Galatasaray, Nisan - Ağustos 2018'den (9 maç) bu yana en uzun serisini yakaladı.
- Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son dört iç saha maçında ortalama üç gol kaydetti (toplam 12 gol).
- Süper Lig'de altı maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor (1B 5M), son galibiyetini Beşiktaş deplasmanında aldı (2-0).
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı vuruşu kullanan (9) ve beyaz noktadan en fazla gol atan takım Galatasaray (8).
- Bu sezon Süper Lig'de 17 gol yiyen Galatasaray, ilk 22 haftalar itibarıyla daha az golü en son 2011/12'de kalesinde görmüştü (15).
- Galatasaray formasıyla bu sezon en fazla gol atan oyuncu olan Adem Büyük (6 gol), Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste dört maç gol sevinci yaşadı.
- Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla maçta kalesini gole kapayan takım Galatasaray (10).
- Yeni Malatyaspor karşısında yakaladığı 2.77 gol beklentisinden (XG) sadece bir gol çıkaran Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de gol beklentisinin en fazla altında kaldığı maçı oynadı (-1.77).