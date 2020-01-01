Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Galatasaray 1-0 Yeni Malatyaspor

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Yeni Malatyaspor'u da gol yemeden mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de kalesini en fazla maçta gole kapatan takım konumunda.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u tek golle geçerek zirve takibini sürdürdü.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Galatasaray, Süper Lig tarihinde Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği üç maçı da gol yemeden kazandı (2-0, 3-0 & 1-0).

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    - Sezonun ilk yarısında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez rakibini mağlup edemediği bir sezon yaşıyor.

    - Süper Lig'de oynadığı son altı maçı kazanan Galatasaray, Nisan - Ağustos 2018'den (9 maç) bu yana en uzun serisini yakaladı.

    - Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son dört iç saha maçında ortalama üç gol kaydetti (toplam 12 gol).

    - Süper Lig'de altı maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor (1B 5M), son galibiyetini Beşiktaş deplasmanında aldı (2-0).

    - Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı vuruşu kullanan (9) ve beyaz noktadan en fazla gol atan takım Galatasaray (8).

    - Bu sezon Süper Lig'de 17 gol yiyen Galatasaray, ilk 22 haftalar itibarıyla daha az golü en son 2011/12'de kalesinde görmüştü (15).

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    - Galatasaray formasıyla bu sezon en fazla gol atan oyuncu olan Adem Büyük (6 gol), Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste dört maç gol sevinci yaşadı.

    - Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla maçta kalesini gole kapayan takım Galatasaray (10).

    - Yeni Malatyaspor karşısında yakaladığı 2.77 gol beklentisinden (XG) sadece bir gol çıkaran Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de gol beklentisinin en fazla altında kaldığı maçı oynadı (-1.77).

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