OPTA maç sonu notları: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Sarı lacivertli ekip, 49 maç aradan sonra kendi evinde bir derbi maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 23. haftasında , konuk olduğu 'yi 3-1 mağlup etti.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Galatasaray, Aralık 1999'dan bu yana Fenerbahçe'yi Süper Lig'de ilk kez deplasmanda yendi.

Daha fazla takım

- Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve 'a karşı evinde devam eden 49 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi (5425 gün).

- Fenerbahçe'yi Süper Lig'de Ekim 2014'ten bu yana ilk kez yenen Galatasaray (7B 3M), bu süreçte oynanan 10 karşılaşmada sadece dört gol atabilmişti.

- Galatasaray, Nisan 1993'te 4-1 kazandığı maçtan bu yana Süper Lig'de ilk kez Fenerbahçe'ye deplasmanda üç gol attı.

- Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ilk kez seyircisi önünde üç gol yedi.

- Süper Lig'de yedi haftadır kazanan Galatasaray, sezonun ilk 16 haftasında altı galibiyet alabilmişti.

- Süper Lig'de oynadığı son dört maçta 10 puan kaybeden Fenerbahçe (2B 2M), aynı sayıda puan kaybını daha önceki 12 karşılaşmada yaşamıştı.

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (9).

- Max Kruse, Fenerbahçe formasıyla iç sahada çıktığı son beş Süper Lig maçında da gol attı.

- Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor üçlüsüne gol atan tek oyuncu Max Kruse.

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- Ryan Donk'un Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Fenerbahçe (3).

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan iki oyuncudan biri Ömer Bayram (9; Edin Visca ile birlikte).

- Falcao, bu sezon Süper Lig'deki altıncı golünü attı, bu gollerin son ikisi deplasmanda geldi.