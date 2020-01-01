OPTA maç sonu notları: Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor

Sarı lacivertli ekip ilk yarısını geride kapattığı iç saha maçlarında galip gelmekte zorlanıyor.

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren 21. hafta maçında ile 1-1 berabere kaldı.

OPTA , karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor'u üç maçtır mağlup edemiyor (1B 2M).

Daha fazla takım

- Alanyaspor, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye konuk olduğu dört maçta galip gelemedi (2B 2M).

- Son iki haftada beş puan kaybeden Fenerbahçe (1B 1M), daha önceki altı karşılaşmanın beşini kazanmıştı (1M).

- Alanyaspor, Süper Lig'de oynadığı son yedi maçta sahadan mağlup ayrılmadı (5G 2B).

- Fenerbahçe, Eylül 2015'ten (vs ) bu yana ilk yarısını geride kapattığı hiçbir iç saha maçını kazanamadı (5B 6M).

- Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son altı golün dördü Max Kruse'den geldi.

- Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gol atan iki oyuncu Max Kruse ve Papiss Cisse (dörder).

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan iki oyuncudan biri Papiss Cisse (16; Alexander Sörloth ile birlikte).

- Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'ye en fazla gol atan oyuncu Papiss Cisse (3).

- Papiss Cisse, Süper Lig kariyerinde kullandığı yedi penaltının beşini kaçırdı.

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- Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal'ın teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de mağlup edemediği tek takım Alanyaspor (2B 4M).

- Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş, ve 'a konuk olduğu 12'nci maçta ilk puanını aldı (11M).