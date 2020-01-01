OPTA maç sonu notları: Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe

Rizespor'u mağlup eden Fenerbahçe, 2009-10'dan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonuna deplasmanda kazanarak başladı.

Süper Lig'de 2020-21 sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, 59. dakikada Skoda'nın golüyle geriye düştüğü müsabakayı 76. dakikada Gökhan Gönül'ün ve 87. dakikada Jose Sosa'nın penaltıdan attığı gollerle 2-1 kazandı.

Konuk ekip ilk yarıda Caner Erkin ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

OPTA ise karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- İç sahada başladığı son iki Süper Lig sezonuna mağlubiyetle giren Rizespor, daha önceki altı sezonu yenilgi almadan açmıştı (2G 4B).

- Fenerbahçe, 2009/10'dan (vs ) bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonuna deplasmanda kazanarak başladı (4 maç).

- Süper Lig'de 16 maçtır kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

- Geçen sezon Süper Lig'de geri düştüğü maçlarda en fazla puan kazanan takım olan Fenerbahçe (20), 2020/21'e bu şekilde aldığı üç puanla başladı.

- Süper Lig'e geldiği Ocak 2020'den bu yana Rizespor'un Süper Lig'de attığı gollerin yarısını Skoda kaydetti (11/22).

- Süper Lig'e geldiği Ocak 2020'den bu yana Alexander Sörloth'un (12) ardından en fazla gol atan isim Rizespor forveti Milan Skoda (11).

- Caner Erkin, Kasım 2019'dan (Emre Belözoğlu vs ) bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de penaltı kaçıran ilk isim oldu (vs Rizespor).

- Gökhan Gönül, Fenerbahçe formasıyla Aralık 2015'ten bu yana ilk golünü attı (vs Gaziantepspor).

- Fenerbahçe orta sahası Jose Sosa'nın Süper Lig'de attığı son dört gol penaltıdan geldi.

- Süper Lig kariyerinde üçüncü kez açılış haftasında maça çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bu üç karşılaşmadan da galip ayrıldı.

