OPTA maç sonu notları: Beşiktaş 3-0 Konyaspor
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, 15. dakikada 10 kişi kalan rakibi Konyaspor'u rahat bir oyunla 3-0 yenmeyi başardı.
Burak Yılmaz 3 gole de katkı yaparak maçın yıldızı olurken genç oyuncu RIdvan Yılmaz da ilk asistini bu maçta yaptı.
OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:
- Konyaspor'u konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, rakibini Şubat 1993'ten bu yana ilk kez üst üste beş iç saha karşılaşmasında mağlup etti.
- Beşiktaş ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Konyaspor (3B 5M), rakibini en son Mayıs 2016'da mağlup edebilmişti.
- Cuma günü Süper Lig'de oynadığı son 22 iç saha maçını kaybetmeyen Beşiktaş (13G 9B), son yenilgisini Aralık 2009'da Bursaspor'dan aldı.
- Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısında iki gol attı.
- Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de Beşiktaş'tan (20) daha fazla gol atan tek takım Trabzonspor (23).
- Bu sezon Süper Lig'de Konyaspor'dan (7) daha fazla kırmızı kart gören tek takım Fenerbahçe (9).
- Atiba Hutchinson, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla 200 maça çıkan ilk yabancı oyuncu oldu.
- Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı forma giydiği son altı Süper Lig maçında da gol attı (toplam 8).
- Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla Süper Lig kariyerindeki ilk asisti Burak Yılmaz'a yaptı.
- Bu sezon Süper Lig'deki dördüncü golünü kaydeden Abdoulaye Diaby, son iki karşılaşmada da rakip fileleri havalandırdı.
- Jeremain Lens'in Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de attığı dört golün üçün iç saha maçlarında geldi.
- Domagoj Vida, Opta'nın detaylı istatistik tuttuğu 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında hata yapmadan en fazla isabetli pas atan oyuncu oldu (93/93).
- Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerinde Bülent Korkmaz'ı Süper Lig'de ilk kez mağlup etti (1B 2M).