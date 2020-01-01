OPTA maç sonu notları: Beşiktaş 3-0 Konyaspor

Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de en fazla gol atan ikinci takım olmayı başardı

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, 15. dakikada 10 kişi kalan rakibi 'u rahat bir oyunla 3-0 yenmeyi başardı.

Burak Yılmaz 3 gole de katkı yaparak maçın yıldızı olurken genç oyuncu RIdvan Yılmaz da ilk asistini bu maçta yaptı.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

Daha fazla takım

- Konyaspor'u konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, rakibini Şubat 1993'ten bu yana ilk kez üst üste beş iç saha karşılaşmasında mağlup etti.

- Beşiktaş ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Konyaspor (3B 5M), rakibini en son Mayıs 2016'da mağlup edebilmişti.

- Cuma günü Süper Lig'de oynadığı son 22 iç saha maçını kaybetmeyen Beşiktaş (13G 9B), son yenilgisini Aralık 2009'da 'dan aldı.

- Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısında iki gol attı.

- Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de Beşiktaş'tan (20) daha fazla gol atan tek takım (23).

- Bu sezon Süper Lig'de Konyaspor'dan (7) daha fazla kırmızı kart gören tek takım (9).

- Atiba Hutchinson, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla 200 maça çıkan ilk yabancı oyuncu oldu.

- Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı forma giydiği son altı Süper Lig maçında da gol attı (toplam 8).

- Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla Süper Lig kariyerindeki ilk asisti Burak Yılmaz'a yaptı.

- Bu sezon Süper Lig'deki dördüncü golünü kaydeden Abdoulaye Diaby, son iki karşılaşmada da rakip fileleri havalandırdı.

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- Jeremain Lens'in Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de attığı dört golün üçün iç saha maçlarında geldi.

- Domagoj Vida, Opta'nın detaylı istatistik tuttuğu 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında hata yapmadan en fazla isabetli pas atan oyuncu oldu (93/93).

- Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerinde Bülent Korkmaz'ı Süper Lig'de ilk kez mağlup etti (1B 2M).

