OPTA maç sonu notları: Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

Siyah beyazlı ekip bu sezon ilk defa öne geçtiği bir maçta puan kaybetti.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği ile 2-2 berabere kaldı.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Beşiktaş, sahasında , ve Trabzonspor ile oynadığı son 13 karşılaşmada mağlup olmadı (7G 6B).

Daha fazla takım

- Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği son üç maç 2-2'lik skorla berabere sonuçlandı. İki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu karşılaşmalarda daha uzun bir seri yok.

- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son yedi Süper Lig derbisini kaybetmeyen Trabzonspor (3G 4B), daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Mayıs 1983-Nisan 1985 arasında yaşadı (12 maç).

- Beşiktaş bu sezon ilk kez skor olarak öne geçtiği bir Süper Lig maçında puan kaybetti (11G 1B). Trabzonspor ise bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden Süper Lig takımı (16).

- Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla gol atan iki savunma oyuncusundan biri Domagoj Vida; (4; Papy Djilobodji ile birlikte) Bu maçta fileleri sağ ayağıyla havalandıran Hırvat stoper, daha önceki üç golünü kafayla atmıştı.

- Kevin-Prince Boateng'in Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de attığı iki gol de Vodafone Park'ta geldi.

- Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atan tek oyuncu Alexander Sörloth.

- Şota Arveladze'nin (1995/96'da 25 gol) ardından Trabzonspor formasıyla bir Süper Lig sezonunda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu Alexander Sörloth oldu (19).

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- Trabzonspor, bu sezon Alexander Sörloth'un gol attığı 15 Süper Lig maçında yenilgi almadı (10G 5B).

- Beşiktaş file bekçisi Loris Karius'un Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği takım Trabzonspor (10). Alman eldiven, aynı zamanda Süper Lig tarihinde bordo mavili ekipten en fazla gol yiyen iki Beşiktaş kalecisinden biri konumunda (Rasim Kara ile birlikte).

- Beşiktaş, Trabzonspor karşısında bu sezon rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu (52), en fazla şut çektiği (29) ve isabetli orta yaptığı (20) Süper Lig maçını oynadı.