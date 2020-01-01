OPTA maç sonu notları: Ankaragücü 2-1 Fenerbahçe

Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 10 yıl aradan sonra ilk kez kendi sahasında mağlup etmeyi başardı.

, Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olarak zirve yolunda önemli bir yara aldı.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi.

- Ankaragücü, Aralık 2010'dan bu yana Fenerbahçe'yi iç sahada ilk kez mağlup etti.

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- Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üste üste iki maç kazanan Ankaragücü, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 21 karşılaşmada almıştı (8B 10M).

- Fenerbahçe, bu sezon ilk kez üst üste üç Süper Lig maçını galibiyet alamadan tamamladı.

- Mustafa Reşit Akçay göreve geldikten sonra çıktığı üç Süper Lig maçında 7 puan toplayan Ankaragücü (2G 1B), daha önceki 13 haftadan sadece 5 puan çıkarabilmişti (5B 8M).

- Bir önceki dış saha maçında 'a kaybeden Fenerbahçe (1-2), Kasım-Aralık 2018'den bu yana ilk kez deplasmanda üst üste iki mağlubiyet aldı.

- Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 22 maçın 17'sinde gol yedi, bu karşılaşmaların 12'sinde kalesine gelen ilk top gol oldu.

- Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de topa en fazla sahip olduğu deplasman maçını oynadı (%75.1).

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- Ankaragücü'nün yeni transferi Gerson Rodrigues, yeni takımıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında birer gol katkısı yaptı (2 gol & 1 asist).

- Bu sezon bir Süper Lig maçında iki asist yapan ikinci Ankaragücü oyuncusu Konrad Michalak oldu (Tiago Pinto ile birlikte).

- Bu sezon üçüncü kez gol sevinci yaşayan Fenerbahçe stoperi Serdar Aziz'in Süper Lig kariyerinde fileleri daha fazla havalandırdığı bir sezon yok (2018/19'da üç gol).