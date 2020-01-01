OPTA maç sonu notları: Alanyaspor 1-2 Beşiktaş

Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de duran top organizasyonlarından en fazla gol bulan takım oldu.

Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında 'a konuk olan Beşiktaş, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-1 galip gelmeyi başardı.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Beşiktaş, Alanyaspor ile oynadığı sekiz Süper Lig maçını yedisini (1B) ve son üç karşılaşmayı kazandı.

Daha fazla takım

- Süper Lig tarihinde Alanyaspor'u en fazla mağlup eden takım Beşiktaş (7M).

- Sergen Yalçın geldikten sonra oynadığı beş Süper Lig maçında 10 puan toplayan Beşiktaş (3G 1B 1M), daha önceki beş karşılaşmadan sadece üç puan çıkarabilmişti (1G 4M).

- Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kaybeden Alanyaspor, daha önceki 14 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (7G 4B).

- Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonuna girdiği (5) ve en yüksek gol beklentisi yakaladığı (3.75 xG) deplasman maçını oynadı.

- Bu sezon Süper Lig'de duran top organizasyonlarından en fazla gol bulan takım Beşiktaş (17).

- Junior Fernandes, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'a ilk golünü attı.

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- Burak Yılmaz, Alanyaspor'a karşı sahaya çıktığı beş Süper Lig maçında yedi gole doğrudan katkı sağladı (6 gol & 1 asist).

- Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a rakip olduğu altıncı Süper Lig maçında beşinci yenilgisini aldı (1B).

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