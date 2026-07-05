"Opta", İngiltere-Meksika maçının galibini tahmin ediyor

İngiltere milli takımı, yarın sabah erken saatlerde 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İngiltere milli takımı, 32'li turda Demokratik Kongo'yu elemeyi başardı; Meksika ise Ekvador'u geçmeyi başardı.

Spor istatistikleri konusunda uzmanlaşmış "Opta" şirketinin hesabı, yarınki maçın galibini tahmin etti.

"Opta" hesabı, X sitesinde "Meksika, Azteca Stadyumu'nda oynadığı son 10 Dünya Kupası maçında hiç yenilmedi; bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti" dedi.

Hesap, “Meksika, Azteca Stadyumu’nda 89 resmi maç oynadı ve sadece 2001’de Kosta Rika’ya, 2013’te ise Honduras’a karşı iki yenilgi aldı” diye devam etti.

Ayrıca, “Ancak, Meksika’nın resmi maçlarda karşılaştığı son 22 rakibinden 15’inin FIFA sıralamasında 50. sırada veya daha altta yer aldığını belirtmek gerekir” dedi.

“Opta” şirketinin süper bilgisayarı, bu karşılaşmada İngiltere milli takımının %40,6’ya karşı Meksika’nın %31,5’lik oranla hafif bir üstünlüğü olduğunu gösteriyor.