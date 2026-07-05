Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
England World Cup 2026 CampGetty Images Sport

Çeviri:

"Opta", İngiltere-Meksika maçının galibini tahmin ediyor

Meksika - İngiltere
Meksika
İngiltere
Dünya Kupası
Meksika
İngiltere

İngiltere milli takımı, yarın sabah erken saatlerde 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İngiltere milli takımı, 32'li turda Demokratik Kongo'yu elemeyi başardı; Meksika ise Ekvador'u geçmeyi başardı.

Spor istatistikleri konusunda uzmanlaşmış "Opta" şirketinin hesabı, yarınki maçın galibini tahmin etti.

"Opta" hesabı, X sitesinde "Meksika, Azteca Stadyumu'nda oynadığı son 10 Dünya Kupası maçında hiç yenilmedi; bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti" dedi.

Hesap, “Meksika, Azteca Stadyumu’nda 89 resmi maç oynadı ve sadece 2001’de Kosta Rika’ya, 2013’te ise Honduras’a karşı iki yenilgi aldı” diye devam etti.

Dünya Kupası
Meksika crest
Meksika
MEX
İngiltere crest
İngiltere
ENG

Ayrıca, “Ancak, Meksika’nın resmi maçlarda karşılaştığı son 22 rakibinden 15’inin FIFA sıralamasında 50. sırada veya daha altta yer aldığını belirtmek gerekir” dedi.

“Opta” şirketinin süper bilgisayarı, bu karşılaşmada İngiltere milli takımının %40,6’ya karşı Meksika’nın %31,5’lik oranla hafif bir üstünlüğü olduğunu gösteriyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin