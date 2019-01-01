OPTA Analiz | Zanka, Fenerbahçe'nin ihtiyacını giderir mi?

Sarı lacivertlilerin gündeminde Danimarkalı stoper Zanka ,lk sırada yer alıyor. Zanka'yı OPTA Analiz etti.

Audi Cup'ta iki maçta 11 gol yiyen , stoper transferinde arayışlarını hızlandırdı. Sarı lacivertliler 'da forma giyen Mathias Zanka ile anlaşma zemini atıyor. OPTA, 29 yaşındaki oyuncuyu analiz etti.

1 - Zanka, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de Huddersfield'ın en fazla gol atan (3), maç başına en fazla pas arası yapan (2.9), isabetli pas atan (40) ve sahipsiz top kazanan (6.3) savunmasıydı. Dedikodu. pic.twitter.com/OR1YWVIYpv — OptaCan (@OptaCan) July 1, 2019

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Tam adı Mathias Jattah-Njie Jørgensen olan Zanka, iki sezondur Premier Lig'de Huddersfield forması giyiyor. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinin en fazla gol atan (3) defans oyuncusu olan Danimarkalı stoper, geriden oyun kurmadada oldukça başarılıydı.

Takımının maç başına en fazla pas arası yapan (2.9) ve isabetli pas atan (40) savunmacısı olan Zanka, aynı zamanda sahipsiz top kazanmada da (6.3) lide konumdaydı.