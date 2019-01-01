OPTA Analiz | Sergen Yalçın neden defansif oynamak istiyor?

Sergen Yalçın artık deplasmanlarda defansif oynayacaklarını açıkladı. OPTA verileri de yetenekli teknik adamı doğruluyor.

, Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da 2-0 yenerek flaş bir galibiyet almıştı. Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın açıklamaları dikkat çekmişti;

"Benim çalıştırdığım takımlar daha ofansif oynar. Ben genelde oynayan takım çıkarıyorum. İnsanlar güzel oyun izlesin istiyorum. Bu oyun aslında için doğru oyun değil. Çalıştığımız takımlarda seyir zevki vermek istiyoruz ama Türkiye'de kabul edilen buymuş. Bu oyunu 34 maç oynatırız, ben oynatmıyorum. Kitleye heyecan veren görüntü sergilemek istiyoruz. Bunlar çok tutmuyor, rağbet görmüyor. Biz de Malatyaspor olarak deplasmanlarda savunma oynayacağız."

OPTA verilerine göre de Sergen Yalçın'ın bu açıklamalarında haksız sayılmaz...

Süper Lig'de bu sezon oynanan 269 maçta en çok topla oynayan 20 takımın 6'sı sahadan 3 puanla ayrılamadı. İlk 10 takımda dikkate alındığında ise sadece 1 galibiyet görüyoruz, o da ligin ilk haftasında.

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Maç / Topla oynama yüzdesi Sonuç %76 - %24 Gaziantep FK Fenerbahçe Fenerbahçe %74 - %26 Antalyaspor %74 - %26 Ankaragücü Berabere Yeni Malatyaspor %71 - %29 Alanyaspor Sivsspor %70 - %30 Gaziantep FK Berabere Beşiktaş %69 - %31 Çaykur Rizespor Berabere %31 - %69 Galatasaray Berabere Alanyaspor %31 - %69 Fenerbahçe Alanyaspor Fenerbahçe %68 - %32 Berabere %67 - %33 Berabere Ankaragücü %33 - %67 Beşiktaş Berabere Fenerbahçe %66 - %34 Ankaragücü Fenerbahçe Beşiktaş %66 - %34 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor Galatasaray %66 - %34 Galatasaray Sivasspor %34 - %66 Fenerbahçe Sivasspor Beşiktaş %66 - %34 Beşiktaş %34 - %66 Beşiktaş Beşiktaş %34 - %66 Fenerbahçe Kayserispor Galatasaray %35 - %65 Çaykur Rizespor Galatasaray Çaykur Rizespor %65 - %35 Gaziantep Gaziantep

Topla en çok oynayan takım olarak dikkat çeken Fenerbahçe, 7 kez listeye girerken bu maçların sadece ikisini kazandı. Kazanamadığı 5 maçın 2'sinin Ülker Stadı'nda olması da bir başka ayrıntı.

Keza Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye benzer bir durum yaşıyor. 5 kez listeye giren siyah beyazlılar, Vodafone Arena'da Yeni Malatyaspor'a yenildi, Çaykur Rizespor'la da berabere kaldı.

Şikayetini dile getiren Sergen Yalçın'ın ekibi Yeni Malatyaspor da geride kalan 15 maçın 11'inde sahada daha fazla topa sahip olan takımdı. Sarı siyahlılar topa daha fazla sahip olduğu maçlarda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı. Topu rakibine verdiği 4 maçta ise hiç kaybetmedi, Beşiktaş ve 'u deplasmanda yendi, Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile de berabere kaldı. Topa en çok sahip olduğu Alanyaspor mücadelesini kaybeden Yeni Malatyaspor'un topa en az sahip olduğu mücadele de Beşiktaş karşılaşmasıydı.