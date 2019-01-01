OPTA Analiz | Sergen Yalçın neden defansif oynamak istiyor?
Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da 2-0 yenerek flaş bir galibiyet almıştı. Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın açıklamaları dikkat çekmişti;
"Benim çalıştırdığım takımlar daha ofansif oynar. Ben genelde oynayan takım çıkarıyorum. İnsanlar güzel oyun izlesin istiyorum. Bu oyun aslında Türkiye için doğru oyun değil. Çalıştığımız takımlarda seyir zevki vermek istiyoruz ama Türkiye'de kabul edilen buymuş. Bu oyunu 34 maç oynatırız, ben oynatmıyorum. Kitleye heyecan veren görüntü sergilemek istiyoruz. Bunlar çok tutmuyor, rağbet görmüyor. Biz de Malatyaspor olarak deplasmanlarda savunma oynayacağız."
OPTA verilerine göre de Sergen Yalçın'ın bu açıklamalarında haksız sayılmaz...
Süper Lig'de bu sezon oynanan 269 maçta en çok topla oynayan 20 takımın 6'sı sahadan 3 puanla ayrılamadı. İlk 10 takımda dikkate alındığında ise sadece 1 galibiyet görüyoruz, o da ligin ilk haftasında.
|Maç / Topla oynama yüzdesi
|Sonuç
|Fenerbahçe %76 - %24 Gaziantep FK
|Fenerbahçe
|Fenerbahçe %74 - %26 Antalyaspor
|Antalyaspor
|Galatasaray %74 - %26 Ankaragücü
|Berabere
|Yeni Malatyaspor %71 - %29 Alanyaspor
|Alanyaspor
|Sivsspor %70 - %30 Gaziantep FK
|Berabere
|Beşiktaş %69 - %31 Çaykur Rizespor
|Berabere
|Gençlerbirliği %31 - %69 Galatasaray
|Berabere
|Alanyaspor %31 - %69 Fenerbahçe
|Alanyaspor
|Fenerbahçe %68 - %32 Trabzonspor
|Berabere
|Denizlispor %67 - %33 Başakşehir
|Berabere
|Ankaragücü %33 - %67 Beşiktaş
|Berabere
|Fenerbahçe %66 - %34 Ankaragücü
|Fenerbahçe
|Beşiktaş %66 - %34 Yeni Malatyaspor
|Yeni Malatyaspor
|Galatasaray %66 - %34 Sivasspor
|Galatasaray
|Sivasspor %34 - %66 Fenerbahçe
|Sivasspor
|Beşiktaş %66 - %34 Göztepe
|Beşiktaş
|Kasımpaşa %34 - %66 Beşiktaş
|Beşiktaş
|Kayserispor %34 - %66 Fenerbahçe
|Kayserispor
|Galatasaray %35 - %65 Çaykur Rizespor
|Galatasaray
|Çaykur Rizespor %65 - %35 Gaziantep
|Gaziantep
Topla en çok oynayan takım olarak dikkat çeken Fenerbahçe, 7 kez listeye girerken bu maçların sadece ikisini kazandı. Kazanamadığı 5 maçın 2'sinin Ülker Stadı'nda olması da bir başka ayrıntı.
Keza Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye benzer bir durum yaşıyor. 5 kez listeye giren siyah beyazlılar, Vodafone Arena'da Yeni Malatyaspor'a yenildi, Çaykur Rizespor'la da berabere kaldı.
Şikayetini dile getiren Sergen Yalçın'ın ekibi Yeni Malatyaspor da geride kalan 15 maçın 11'inde sahada daha fazla topa sahip olan takımdı. Sarı siyahlılar topa daha fazla sahip olduğu maçlarda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı. Topu rakibine verdiği 4 maçta ise hiç kaybetmedi, Beşiktaş ve Konyaspor'u deplasmanda yendi, Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile de berabere kaldı. Topa en çok sahip olduğu Alanyaspor mücadelesini kaybeden Yeni Malatyaspor'un topa en az sahip olduğu mücadele de Beşiktaş karşılaşmasıydı.