Süper Lig

OPTA Analiz | Sergen Yalçın neden defansif oynamak istiyor?

Son güncelleme
Yorum()
Vedat Yangın
Sergen Yalçın artık deplasmanlarda defansif oynayacaklarını açıkladı. OPTA verileri de yetenekli teknik adamı doğruluyor.

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da 2-0 yenerek flaş bir galibiyet almıştı. Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın açıklamaları dikkat çekmişti;

"Benim çalıştırdığım takımlar daha ofansif oynar. Ben genelde oynayan takım çıkarıyorum. İnsanlar güzel oyun izlesin istiyorum. Bu oyun aslında Türkiye için doğru oyun değil. Çalıştığımız takımlarda seyir zevki vermek istiyoruz ama Türkiye'de kabul edilen buymuş. Bu oyunu 34 maç oynatırız, ben oynatmıyorum. Kitleye heyecan veren görüntü sergilemek istiyoruz. Bunlar çok tutmuyor, rağbet görmüyor. Biz de Malatyaspor olarak deplasmanlarda savunma oynayacağız."

OPTA verilerine göre de Sergen Yalçın'ın bu açıklamalarında haksız sayılmaz...

Editörün Seçtikleri

Süper Lig'de bu sezon oynanan 269 maçta en çok topla oynayan 20 takımın 6'sı sahadan 3 puanla ayrılamadı. İlk 10 takımda dikkate alındığında ise sadece 1 galibiyet görüyoruz, o da ligin ilk haftasında.

Haberin devamı aşağıda
Maç / Topla oynama yüzdesi Sonuç
Fenerbahçe %76 - %24 Gaziantep FK Fenerbahçe
Fenerbahçe %74 - %26 Antalyaspor Antalyaspor
Galatasaray %74 - %26 Ankaragücü Berabere
Yeni Malatyaspor %71 - %29 Alanyaspor Alanyaspor
Sivsspor %70 - %30 Gaziantep FK Berabere
Beşiktaş %69 - %31 Çaykur Rizespor Berabere
Gençlerbirliği %31 - %69 Galatasaray Berabere
Alanyaspor %31 - %69 Fenerbahçe Alanyaspor
Fenerbahçe %68 - %32 Trabzonspor Berabere
Denizlispor %67 - %33 Başakşehir Berabere
Ankaragücü %33 - %67 Beşiktaş Berabere
Fenerbahçe %66 - %34 Ankaragücü Fenerbahçe
Beşiktaş %66 - %34 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor
Galatasaray %66 - %34 Sivasspor Galatasaray
Sivasspor %34 - %66 Fenerbahçe Sivasspor
Beşiktaş %66 - %34 Göztepe Beşiktaş
Kasımpaşa %34 - %66 Beşiktaş Beşiktaş
Kayserispor %34 - %66 Fenerbahçe Kayserispor
Galatasaray %35 - %65 Çaykur Rizespor Galatasaray
Çaykur Rizespor %65 - %35 Gaziantep Gaziantep

Topla en çok oynayan takım olarak dikkat çeken Fenerbahçe, 7 kez listeye girerken bu maçların sadece ikisini kazandı. Kazanamadığı 5 maçın 2'sinin Ülker Stadı'nda olması da bir başka ayrıntı.

Keza Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye benzer bir durum yaşıyor. 5 kez listeye giren siyah beyazlılar, Vodafone Arena'da Yeni Malatyaspor'a yenildi, Çaykur Rizespor'la da berabere kaldı.

Şikayetini dile getiren Sergen Yalçın'ın ekibi Yeni Malatyaspor da geride kalan 15 maçın 11'inde sahada daha fazla topa sahip olan takımdı. Sarı siyahlılar topa daha fazla sahip olduğu maçlarda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı. Topu rakibine verdiği 4 maçta ise hiç kaybetmedi, Beşiktaş ve Konyaspor'u deplasmanda yendi, Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile de berabere kaldı. Topa en çok sahip olduğu Alanyaspor mücadelesini kaybeden Yeni Malatyaspor'un topa en az sahip olduğu mücadele de Beşiktaş karşılaşmasıydı.

Kapat