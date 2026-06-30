Operasyon başlıyor... Real Madrid büyük bir transfer için harekete geçti

Real Madrid, yeni teknik direktör José Mourinho’nun isteği doğrultusunda yaz transfer piyasasının en önemli transferlerinden birini sonuçlandırmak için somut adımlar atmaya başladı.

İspanyol "AS" gazetesi, Real Madrid yönetiminin, İbrahima Konaté, Marc Cucurella ve Denzel Dumfries'in transferlerinin ardından savunmayı güçlendirme projesini tamamlama planı kapsamında, İtalyan Alessandro Bastoni ile sözleşme imzalama olasılığını görüşmek üzere Inter ile iletişim kanallarını açtığını ortaya çıkardı.

Gazete, Mourinho’nun savunma hattının hâlâ yeni bir stoper ihtiyacı olduğunu düşündüğünü vurguladı. Bu durum, Real Madrid yetkililerini 27 yaşındaki İtalyan stoper için harekete geçmeye itti; Bastoni, “Santiago Bernabéu”da en çok aranan isimlerden biri haline geldi.

Haberde ayrıca, Real Madrid ile Inter arasındaki özel ilişkinin müzakerelerin ilerlemesini kolaylaştırabileceği belirtildi; zira İtalyan kulübü, İspanyol devinin Bastoni’yi kadrosuna katma konusundaki ilgisinin farkında olduğu gibi, oyuncunun da mevcut transfer döneminde yeni bir deneyim yaşamak istediğini biliyor.

"AS" gazetesi, Inter'in geçen sezon Bastoni'ye geleceğini değerlendirmek için yeşil ışık yaktığını belirtti. Oyuncu, Barcelona ile görüşmelere başlamıştı ancak transfer gerçekleşemedi; Mourinho'nun Real Madrid'in başına dönmesiyle birlikte durum tamamen değişti.

Gazeteye göre, İtalyan milli defans oyuncusu, Real Madrid’e transferi en çok tercih ettiği seçenek haline geldikten sonra, iki kulüp arasındaki görüşmelerin gelişmesini beklemek üzere diğer kulüplerle olan tüm görüşmelerini askıya aldı.

Tüm tarafların transferi tamamlama isteğine rağmen, "AS" gazetesi, Real Madrid'in bu transferi hemen sonuçlandıramayacağını belirtti. Zira Bastoni ile sözleşme imzalanması, ister A takım kadrosunda yer açmak ister mali dengeyi sağlamak amacıyla olsun, bir dizi oyuncunun ayrılmasıyla bağlantılı.

Haberde ayrıca, Real Madrid’in seçenekleri arasında yer alan Alman oyuncu Nico Schlotterbeck’in sakatlığının kulübün önceliklerini değiştirmesine katkıda bulunduğu ve Bastoni’nin yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için en önde gelen aday haline geldiği belirtildi.

Gazete, haberini Real Madrid ile Inter Milan arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ve “Bastoni transferi”nin fiilen uygulama aşamasına girdiğini, ancak nihai anlaşmaya varılmasının biraz zaman alacağını vurgulayarak sonlandırdı.