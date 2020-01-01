Menajeri Galatasaray için geliyor

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiraladığı Henry Onyekuru'yu ara transfer döneminde yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

, geçen sezon 'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun menajeriyle görüşmeye hazırlanıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Fatih Terim'in ısrarla istediği genç kanat oyuncusu için yönetim harekete geçti. Onyekuru'dan bir türlü istediği verimi alamayan Monaco'nun ara transfer döneminde oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak baktığı biliniyor. Gelecek hafta Onyekuru'nun menajeriyle İstanbul'da görüşmeyi planlayan sarı-kırmızılı yönetimin 1,5 sezon için 1,5 milyon avro kiralama bedeli teklifinde bulunacak. Oyuncunun zorunlu satın alma opsiyonu da 10 milyon avrodan 6 milyon avroya düşürülmeye çalışılacak.

23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da Galatasaray'a kiralanmış, 12 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.