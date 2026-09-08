İttihad, salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan ve Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftasına damga vuran karşılaşmada Feyha'yı 2-1 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti ve zirvedeki takımların peşindeki kovalamacasını sürdürdü.

İttihad bu galibiyetle, profesyonel ligde Feyha karşısındaki yenilgisiz serisini üst üste onuncu maça taşıdı; 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak, iki takımın müsabakadaki karşılaşmaları tarihindeki turuncu takıma karşı en uzun yenilgisiz serisini pekiştirdi. Bilgiler Arriyadiyah gazetesine dayanıyor.

İttihad, 43. dakikada Nijeryalı George Ilenikhena ile öne geçti, ancak Feyha ilk yarının uzatma dakikalarının dördüncüsünde Jason Remeseiro'nun golüyle beraberliği yakaladı. İttihad, üstünlüğü yeniden ele geçirmek için 68. dakikayı bekledi; Faslı Youssef En-Nesyri penaltıyı başarıyla gole çevirerek takımına galibiyet golünü kazandırdı.

İttihad, üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 14'e yükseltti ve puan tablosunun zirvesine doğru ilerleyişini sürdürdü; lider Hilal ile ikinci sıradaki Kadisiye'nin bir puan gerisinde yer aldı.

Feyha ise bu sezonki üçüncü yenilgisini aldı ve 5 puanda kalarak on birinci sırada donup kaldı.