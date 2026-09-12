“Onun özel biri olacağını biliyor”: Hermann Gerland, Bayern Münih’in bir oyuncusuna hayran

Karl, altyapıda diğer kulüplerin yanı sıra Bayern’in Bundesliga’daki rakibi Eintracht Frankfurt’ta da forma giydi ve 2022’de Viktoria Aschaffenburg’dan FCB’nin altyapısına geçti. 2025/26 sezonunda Vincent Kompany’nin A takım kadrosuna yükselmeyi başardı ve Almanya Milli Takımı oyuncusu oldu.

Gerland için pek de şaşırtıcı olmayan bir gelişmeydi bu. Abendzeitung gazetesine konuşan Gerland, “Bu çocuğu on kez oynarken gördüm ve onunda da sahadaki en iyi oyuncuydu. Bir oyuncuyu sadece bir kez görürsem bekleyip görmek zorundayım. Ama bu yeteneğe sahip genç bir oyuncuyu on kez izlediğimde, onun özel biri olacağını bilirim. Erling Haaland için de kısa sürede hissettiğim aynı iyi histi” dedi.

Gerland’ın Norveçliyi bir dönem mutlaka Münih’e getirmek istemesi sır değil. Tiger lakaplı isim, “Onu o zaman Norveç genç milli takımında, Almanya’ya karşı oynarlarken izledim ve kendi kendime, ‘Burada neler oluyor? Bu adam da kim?’ diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

Tavsiyesinin son derece net olduğunu belirten Gerland, “Hemen FC Bayern’i arayıp, ‘Onu transfer etmeliyiz’ dedim” diye konuştu. Haaland o dönemde hâlâ Molde FK’de forma giyiyordu ve birkaç gün sonra FCB Kampüsü’nü ziyaret etti. Gerland, “Bonservis bedeli uygun olurdu ve 10 bin ile 15 bin avro arasında brüt kazanmak istiyordu. Ama sonunda FC Bayern ödeme yapmak istemedi” diye hatırlattı.

Belirleyici olanın hücumdaki rekabet ortamı olduğunu söyleyen Gerland, “Bazıları, ‘Önde Thomas Müller ve Robert Lewandowski var. O nerede oynayacak?’ dedi” ifadelerini kullandı.

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Bayern yerine Haaland, birkaç yıl sonra Red Bull Salzburg’a transfer oldu. Ardından BVB’de bir ara durak geldi, sonrasında ise 2022’de 60 milyon avro bonservis bedeliyle City’ye gitti. O dönemde Münih ekibi de onun için girişimde bulundu, ancak Skyblues’un teklifine mali açıdan karşılık veremedi.