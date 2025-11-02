Onuachu'dan olay Osimhen yanıtı! Şaşkına çevirdi

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisinin ardından Onuachu'dan Osimhen sorusuna. cevap geldi.
0-0'lık sona eren derbinin ardından Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, derbinin ardından koridorda kendisine yöneltilen "Osimhen mi sen mi?" sorusuna cevap verdi.
Ne söylendi?
Paul Onuachu'nun bu soruya, çıkışa doğru yöneldiği sırada arkasını dönerek "Osimhen" cevabını vermesi dikkat çekti.
Performansı
Paul Onuachu, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta attığı 7 golle atarken gol krallığında zirvede bulunuyor.