Medya mensubu Ahmed Shobeir, oyuncunun yeni sezon hazırlıkları kapsamında takım antrenmanlarına katılmamayı sürdürmesinin gölgesinde, Brezilyalı Juan Pezzera'nın Zamalek ile yaşadığı krizde yeni gelişmeleri açıkladı.

Brezilyalı oyuncu, mevcut transfer döneminde teklifler almasının ardından beyaz kulüple sözleşmesinin devam etmesine rağmen ayrılma isteğinde ısrarcı.

Shobeir, "On Sport FM" radyosundaki sabah programında, Mısır'ın Al-Watan gazetesinin aktardığına göre, Zamalek'in takım kaptanı Omar Gaber'in oyuncuyla konuşma girişiminde bulunmasının ardından kulüp yönetiminin de babasıyla iletişime geçmesiyle nihayet Pezzera ile iletişim kanallarını açmayı başardığını söyledi.

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Zamalek'in hukuki konumunun güçlü göründüğünü belirten Shobeir, kulübün oyuncudan Kahire'ye dönmesini ve gelecek ocak ayına kadar takım antrenmanlarına düzenli katılmasını istediğini, bunun ardından durumun yeniden değerlendirilip gelişmelerin incelenmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Shobeir, Zamalek'in Pezzera'yı dönmesi için ikna etmeye çalıştığını, "Mevcut bilgiler Pezzera'nın Kahire'ye dönmeyi kabul ettiğini gösteriyor" diyerek, "Zamalek yönetiminin şu anki önceliği, sözleşmesinin iyileştirilmesiyle ilgili herhangi bir adımı görüşmeden önce oyuncunun devamsızlık krizini sona erdirmek; bu iyileştirme ise hâlâ kulübün masasındaki bir seçenek olarak duruyor" ifadelerini kullandı.

Zamalek, resmi bir açıklamada Pezzera'nın devam etmesinde ısrarcı olduğunu ve yaz transfer döneminde onu satmaya yönelik herhangi bir teklifi görüşmeyi reddettiğini teyit ederek, oyuncunun ayrılma sözü aldığını yalanlamıştı. Kulüp, oyuncunun antrenmanlara dönmesini talep etmiş, krizi sözleşme ve talimatlar çerçevesinde ele alacağını ve tüm haklarını saklı tuttuğunu vurgulamıştı.

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